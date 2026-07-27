Komunikat prokuratury ws. Ziobry. Żurek: Młyny sprawiedliwości mielą

"Dziś przekazałem do władz USA, przygotowany przez prokuraturę, wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję posła Z. Ziobro. Młyny sprawiedliwości mielą..." – napisał w poniedziałek (27 lipca) na platformie X, szef MS i PG Waldemar Żurek.

Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że wniosek został sporządzony po uprawomocnieniu się postanowienia o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztowania oraz po zakończeniu procedur wymaganych do wystąpienia o jego wydanie przez władze amerykańskie.

PK wskazała, że zarzuty objęte wnioskiem spełniają wymóg tzw. podwójnej karalności, będący jedną z podstaw ekstradycji.

Ekstradycja Ziobry. Jest wniosek prokuratury

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie łącznie 26 przestępstw związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Wniosek ekstradycyjny obejmuje 19 czynów, które – według Prokuratury Krajowej – mogą stanowić podstawę do wydania podejrzanego przez Stany Zjednoczone.

PK podkreśliła, że ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do władz USA i będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy ekstradycyjnej obowiązującej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry.

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