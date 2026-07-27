"Giertych, Nowak, Grodzki". Ziobro podaje nazwiska, mówi o odwecie

"Dziś przekazałem do władz USA, przygotowany przez prokuraturę, wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję posła Z. Ziobro. Młyny sprawiedliwości mielą..." – poinformował w poniedziałek (27 lipca) na platformie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że wniosek został sporządzony po uprawomocnieniu się postanowienia o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztowania oraz po zakończeniu procedur wymaganych do wystąpienia o jego wydanie przez władze amerykańskie.

PK wskazała, że zarzuty objęte wnioskiem spełniają wymóg tzw. podwójnej karalności, będący jedną z podstaw ekstradycji.

Ziobro o ekstradycji z USA: Giertych, Nowak, Grodzki są powodem do odwetu

Do działań prokuratury Ziobro odniósł się w rozmowie z TV Republika. – Mamy do czynienia z polityczną zemstą i rewanżem za moją skuteczną walkę ze złodziejstwem i przestępczością najbliższego otoczenia Donalda Tuska – stwierdził.

– Giertych, Nowak, Grodzki i wiele innych gwiazd uwikłanych w korupcję, których postępowania nadzorowałem, są powodem do odwetu – dodał.

Jego zdaniem wniosek prokuratury ma na celu "niszczenie opozycji i spektakl" polegający na odwróceniu uwagi Polaków od wysokich cen paliw i niezrealizowanych obietnic koalicji rządzącej.

Wniosek prokuratury

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie łącznie 26 przestępstw związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Wniosek ekstradycyjny obejmuje 19 czynów, które – według Prokuratury Krajowej – mogą stanowić podstawę do wydania podejrzanego przez Stany Zjednoczone.

PK podkreśliła, że ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do władz USA i będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy ekstradycyjnej obowiązującej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

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