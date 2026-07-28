Jedyna taka nagroda w Polsce. Jan Mikołaj Gładysz odbierze Srebrną Piszczałkę

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 2 sierpnia w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie podczas XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” – jednego z najważniejszych festiwali muzyki organowej i sakralnej w Europie Środkowej.

Srebrna Piszczałka to najwyższe polskie wyróżnienie przyznawane osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju muzyki sakralnej i kultury liturgicznej. Nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski trafia do kompozytorów, organistów, dyrygentów, muzykologów i animatorów życia muzycznego Kościoła, których dorobek wywarł trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej w Polsce.

Tegoroczny laureat, dr Jan Mikołaj Gładysz, od 1980 roku pełni funkcję organisty w sanktuarium redemptorystów w Tuchowie. Jest autorem licznych kompozycji, opracowań liturgicznych i publikacji naukowych, dyrygentem chóru, pedagogiem oraz wychowawcą wielu pokoleń organistów. W 2020 roku został uhonorowany papieskim medalem Bene Merenti za zasługi dla Kościoła na polu muzyki.

Ceremonia wręczenia nagrody będzie częścią recitalu jednego z najwybitniejszych hiszpańskich organistów, Jesúsa Sampedro Márqueza – profesora konserwatoriów w Sewilli i Maladze, koncertującego w całej Europie.

Program koncertu poświęcony będzie przede wszystkim hiszpańskiej muzyce organowej. Publiczność usłyszy utwory mistrzów od XVII do XX wieku, m.in. Francisco Correi de Arauxo, Ramóna Carnicera, Luisa Leandra Marianiego i Eduarda Torresa. Nie zabraknie również kompozycji Gregoria Allegriego, Giovanniego Battisty Martiniego oraz finału w postaci Fantazji i fugi a-moll BWV 561 Johanna Sebastiana Bacha.

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i należy do najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce organowej w Polsce. W tegorocznej edycji występują artyści z Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Szwajcarii i Polski. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę do 20 września w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Więcej informacji oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org.