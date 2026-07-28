"Polityczno-prawne rozdwojenie jaźni". Bogucki odpowiada Żurkowi

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, napisał w poniedziałek na platformie X, że "szef personelu prezydenta, pan Bogucki, zapowiedział, że prezydent zamierza we wtorek (28 lipca) powołać czterech nowych neosędziów do Sądu Najwyższego".

"Cel jest jasny – pogłębienie kryzysu" – ocenił.

Zdaniem Waldemara warto publicznie zapytać. "Kto zapłaci za odszkodowania, obciążające Skarb Państwa, zasądzane przez ETPC na rzecz obywateli, z tytułu udziału w ich sprawach nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego? Kancelaria Prezydenta RP z własnego budżetu czy głowa państwa weźmie to na siebie?" – napisał minister sprawiedliwości.

Żurek uderzył w Boguckiego. Dostał odpowiedź

Na wpis Waldemara Żurka odpowiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

"Waldemar Żurek z ekscytacji po wystąpieniu do USA z wnioskiem o ekstradycję (który pewnie, jak inne jego »dzieła«, skończy się spektakularnym fiaskiem) pomylił funkcję szefa Kancelarii Prezydenta RP z funkcją Szefa Personelu – Chief of Staff Białego Domu. To jednak problem błahy" – stwierdził.

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego "zdecydowanie poważniejsze jest polityczno-prawne rozdwojenie jaźni pana ministra".

"Wraz ze swoim polityczno-kastowym kartelem nazywa ponad trzy tysiące polskich sędziów pogardliwie neosędziami, kwestionuje ich orzeczenia (ale tylko wówczas, kiedy nie są po myśli tej ekipy), zgadza się na ugody będące tego konsekwencją i na koniec pyta: kto za to zapłaci. To tak, jakby podpalacz pytał, kto zapłaci za zniszczenia spowodowane wywołanym przez niego pożarem" – napisał.

Prezydencki minister podkreślił, że jednak to nie wszystko.

"Pan Żurek jest odpowiedzialny podobnie jak jego poprzednik i ich kierownik premier Tusk, za blokowanie około tysiąca etatów sędziowskich, co dramatycznie pogłębiło przewlekłość postępowań sądowych, za którą Skarb Państwa, a więc my wszyscy, zapłaciliśmy w zeszłym roku rekordowe ponad 7,5 mln zł" – wskazał.

Zbigniew Bogucki dodał, że "trzeba wystawić rachunek panu Żurkowi, jego szefowi i ich kompanom – najpierw polityczny w najbliższych wyborach, a następnie prawny i finansowy, kiedy państwo prawa zwycięży »demokrację walczącą«".

Prezydent Nawrocki wręczy powołania czterem nowym sędziom SN

We wtorek prezydent Karol Nawrocki, działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry. Tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego.

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