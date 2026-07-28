PiS ogłosiło kandydata na wicemarszałka. "Wtedy się o tym dowiedziałem"

– Klub PiS zgłosił marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu – poinformował w poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Z panem ministrem Ociepą współpracowałem wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu. To była decyzja, która wynikała z jego dotychczasowej aktywności. Pan minister Ociepa jest w naszym środowisku politycznym od lat, jest człowiekiem kompetentnym, w związku z tym wysunęliśmy jego kandydaturę – mówił.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał we wtorek na antenie RMF FM, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu nie planuje wprowadzania żadnych zmian. – Nie będziemy głosowali wyboru wicemarszałka. Idzie sierpień. Jak już się panowie i panie poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym – pierwszym albo drugim – oznajmił.

Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu zabrał głos

Marcin Ociepa zdradził, że o tym, iż będzie kandydatem klubu PiS na wicemarszałka Sejmu, dowiedział się 20 lipca w trakcie rozmowy z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim.

– Postrzegam tę kandydaturę całkowicie ponad tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego – podkreślił Ociepa w rozmowie z RMF 24.

Polityk skomentował również słowa Mateusza Morawieckiego. – Czuję się ojcem chrzestnym tej kandydatury – mówił były premier. – Sukces ma wielu ojców. I bardzo dobrze. Ja bym chciał, żeby wszystkie kluby parlamentarne głosujące nad moją kandydaturą miały poczucie, że jestem ich wicemarszałkiem – stwierdził Marcin Ociepa.

Przypomnijmy, że Ociepa był w rządzie Mateusza Morawieckiego: wiceministrem przedsiębiorczości i technologii (2018-2019), wiceministrem rozwoju (2019) oraz wiceministrem obrony narodowej (2019-2023). Polityk jest prezesem stowarzyszenia OdNowa. W 2025 r. został delegatem polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

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