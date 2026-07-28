Nowy premier Wielkiej Brytanii rozważa delikatne zmniejszenie socjalizmu

20 lipca Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii, zastępując na tym stanowisku Keira Starmera. Trzy dni wcześniej objął również kierownictwo w Partii Pracy. Jednym z celów, jakie zamierza zrealizować jest przeznaczenie większych środków finansowych na system ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lepszej opieki nad seniorami oraz na wojskowość, najlepiej w taki sposób, by nie podwyższać podatków.

Burnham ograniczy świadczenia socjalne?

"The Telegraph" zwraca uwagę, że pobierane z kieszeni podatników pieniądze na rządowe świadczenia socjalne sięgają w Wielkiej Brytanii sięgają 333 miliardów funtów rocznie, a liczba młodych pobierających zasiłki chorobowe wciąż rośnie.

Rozważana zmiana przepisów jest kosmetyczna, ale jeśli zostanie zrealizowana, stanowić będzie delikatną korektę polityki socjalistycznej. Wedle ewentualnej reformy przepisy mają uzależnić wypłatę zasiłków od udziału w szkoleniach lub wolontariacie. Wzorem systemów z Holandii czy Danii, mają zachęcić młodych do aktywności zawodowej. Rząd ma mieć nadzieję, że takie działania pomogą ograniczyć bierność zawodową i wesprą osoby z problemami zdrowotnymi w powrocie do pracy.

"The Telegraph" wylicza, że ponad 430 tys. osób w wieku 16–24 lat pobiera zasiłki chorobowe, co wynika w dużej mierze ze wzrostu liczby zgłaszanych zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak lęk, autyzm i ADHD.

Utrata zasiłku jeśli nie podejmą szkolenia lub wolontariatu

W wywiadzie dla BBC premier Burnham powiedział też, że rozważa zaostrzenie warunków przyznawania zasiłków chorobowych.

– Chodzi o zmianę charakteru wsparcia i uzależnienie go od tego, czy dana osoba korzysta z pojawiających się możliwości. Być może trzeba będzie zaostrzyć warunki uzyskania świadczeń. Uważam, że to dobre, że rząd daje młodym ludziom gwarancje szans rozwoju – powiedział nowy premier.

Problemem może okazać się część Partii Pracy. Wielu polityków tego ugrupowania jest nastawiona negatywnie wobec perspektywy cięć wydatków socjalnych, a poprzednie próby zaostrzenia przepisów zakończyły się buntem posłów, zwraca uwagę prasa.

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