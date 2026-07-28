Przełom ws. wyborów w Krakowie.Teraz wszystko w rękach Donalda Tuska

Postanowienie jest prawomocne. Posiedzenie odbyło się niejawnie. – To jest prawomocne postanowienie. Nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze – powiedział rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański.

Protest dotyczył ciszy referendalnej

Jak poinformował rzecznik sądu, uzasadnienie postanowienia nie zostało jeszcze sporządzone. – Z uwagi na fakt, iż postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym oraz że na chwilę obecną nie sporządzono jego uzasadnienia (to sporządzane jest tylko na wniosek), motywy rozstrzygnięcia zostaną podane w odrębnym komunikacie – przekazał.

Ważność referendum zakwestionował działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL Edward E. Nowak. Według niego na frekwencję i wynik referendum wpłynęło łamanie ciszy referendalnej.

Sąd oddalił protest Nowaka

Nowak wskazywał m.in. na około 3,8 mln wyświetleń publikacji w serwisie X oraz około 430 tys. wyświetleń materiałów w serwisie YouTube. Twierdził również, że podczas ciszy referendalnej aktywnych było osiem płatnych kampanii reklamowych kierowanych do mieszkańców Krakowa. Do sądu przekazał blisko 4 GB materiałów dowodowych obejmujących ponad 300 plików oraz blisko 800 stron opisu dowodowego.

17 czerwca Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił protest, uznając, że nie ma wystarczających dowodów na to, aby przypadki łamania ciszy referendalnej zdecydowały o ważności referendum. Protest Edwarda E. Nowaka był jedynym z czterech protestów, który został rozpatrzony przez sąd. Pozostałym nie nadano biegu z przyczyn formalnych.

Po oddaleniu protestu Edward E. Nowak złożył 65-stronicowe zażalenie. Wskazywał, że przypadki naruszenia ciszy referendalnej zostały ocenione oddzielnie, a nie jako całość.

Premier wyznaczy termin wyborów

Prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego oznacza, że premier może wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Data ta rozpocznie kampanię wyborczą. Do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki włodarza miasta pełni wyznaczony przez premiera dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Dotychczas start w przedterminowych wyborach zapowiedzieli m.in.: Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Sławomir Pietrzyk, Marta Ratuszyńska, Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat i Łukasz Wantuch. Nie wiadomo, czy po raz kolejny o urząd prezydenta Krakowa będzie ubiegał się Łukasz Gibała.

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