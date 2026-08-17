Amerykańska megagwiazda zagra w Rosji. Dwa koncerty w Petersburgu

Informację o koncertach przekazała rosyjska agencja organizująca wydarzenia oraz Gazprom Arena. Sprzedaż biletów już ruszyła. Według rosyjskiej agencji TASS najtańsze wejściówki wyprzedały się w ciągu godziny.

Bilety od 9 do 160 tys. rubli

Ceny biletów oferowanych przez organizatorów zaczynają się od 9 tys. rubli i dochodzą do 160 tys. rubli. U dystrybutorów pojawiły się wejściówki w cenach od 15 do 50 tys. rubli. Najtańsze miejsca znajdują się w najwyższych rzędach stadionu. Za miejsca na trybunach trzeba zapłacić od 17 do 27 tys. rubli. Bilet na parkiet kosztuje około 25 tys. rubli, a miejsca na scenie wyceniono na 30–35 tys. rubli.

Najwięcej trzeba zapłacić za miejsca w lożach VIP. Jedno kosztuje 160 tys. rubli, natomiast wynajęcie całej, 12-osobowej loży to wydatek około 1,9 mln rubli.

Według rosyjskiego kanału informacyjnego Baza loże VIP zostały już wyprzedane. Ma w nich zasiąść łącznie 2448 osób, które zapłacą za bilety prawie 400 mln rubli.

Dwa koncerty za 3,5 mld rubli

Baza wylicza, że dwa koncerty Westa mogą przynieść ponad 3,5 mld rubli ze sprzedaży biletów. W przypadku kompletu publiczności wpływy z każdego wieczoru mają wynieść około 1,8 mld rubli. Średnia cena biletu to około 26 tys. rubli.

Gazprom Arena jest stadionem piłkarskim Zenitu Petersburg. Podczas koncertów obiekt może pomieścić dziesiątki tysięcy widzów. West ma wystąpić tam dwa wieczory z rzędu – 10 i 11 października. Rosyjskie media informują również o wzroście zainteresowania noclegami w Petersburgu po ogłoszeniu koncertów.

Deputowany chce, żeby West śpiewał rosyjskie utwory

Zapowiedź występów skomentował deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej Witalij Miłonow. Polityk zasugerował, że amerykański raper powinien podczas koncertów wykonywać tradycyjne rosyjskie utwory. Według Miłonowa mogłoby to wpłynąć na zachowanie muzyka. Deputowany określił dotychczasowe zachowanie Westa jako "odrażające".

West odwiedził Rosję w czerwcu 2024 roku. Przyjechał wówczas do Moskwy na 40. urodziny rosyjskiego projektanta mody Goszy Rubczinskiego. Pobyt rapera był szeroko relacjonowany przez rosyjskie media i kanały na Telegramie.