"Nadużycie władzy". Były prezes TK uderza w Nawrockiego

Pod koniec lipca prezydent przyjął ślubowanie od wybranego w czerwcu przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Jednocześnie Karol Nawrocki nadal nie zdecydował o przyjęciu przysięgi od Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Anny Korwin-Piotrowskiej.

Prezydent wyjaśnił, dlaczego zdecydował się przyjąć ślubowanie od sędziego Patyry. – Zdaje się, że sędzia Patyra jest jedynym sędzią, który nie przyrzekał przed kolumną w Sali Kolumnowej. Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, który jest sędzią, a nie bierze udziału w szopkach, które organizuje pan marszałek – mówił.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów i pan sędzia Patyra czekał, jak przystało na to, aby doszło do uroczystości. A jak mamy sędziów, którzy przysięgają przed kolumną albo przed nieuprawnionym do tego marszałkiem Sejmu, to chyba wszyscy czują, że jest to rzecz niepoważna. Tutaj wypełniam po prostu prawo – zaznaczył.

Safjan: Polska traci w ten sposób zaufanie jako państwo

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan stwierdził w środę na antenie TVP Info, że prezydent Karol Nawrocki "z całą pewnością" nadużywa swojej władzy.

– To jest niestety kolejny przykład, możemy to nazwać nadużyciem władzy prezydenckiej, możemy to nazwać nadużyciem samej konstytucji. Możemy to nazwać po prosty deliktem konstytucyjnym – powiedział prawnik.

Prof. Safjan wskazał, że "to powoduje przedłużający się paraliż sądy konstytucyjnego z taką argumentacją, która jest oczywiście kompletnie nietrafna i przyjmowana przez pana prezesa Święczkowskiego, bo prezes Święczkowski realizując przecież to stanowisko prezydenta nie dopuszcza tych osób do orzekania, co sprawia, że mamy do czynienia z przeciągającym się, najpoważniejszym w Europie kryzysem konstytucyjnym w Unii Europejskiej".

– Nigdy czegoś takiego nie było. Myślę, że my tracimy w ten sposób pewne zaufanie jako państwo, jako społeczeństwo, które nie potrafi od tylu miesięcy, a właściwie możemy powiedzieć lat problemu kryzysu konstytucyjnego związanego z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego – zaznaczył prezes TK.

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