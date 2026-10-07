"Gołąb wysłany z rotą ślubowania". Poseł PiS kpi z pomysłów ws. Berka

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, ale do tej pory nie złożył ślubowania przed prezydentem, a tym samym formalnie nie rozpoczął wykonywania obowiązków.

Wokół jego kandydatury pojawiły się wcześniej wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów ustawowych. Kancelaria Prezydenta zwracała uwagę przede wszystkim na warunek co najmniej dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego. W tej sprawie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki kierował pisma do Kancelarii Sejmu.

Odpowiedź Sejmu była jednak jednoznaczna – nie ma przeszkód, by Berek złożył ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Sam zainteresowany odrzuca zarzuty dotyczące swoich kwalifikacji. Opublikował także zaświadczenie samorządu radcowskiego, z którego wynika, że uprawnienia radcy prawnego posiada od 2002 roku. Zawód wykonywał w latach 2006–2009, a następnie ponownie od sierpnia 2012 roku.

Ślubowanie w Sejmie albo u notariusza?

Sprawa może jednak przybrać nietypowy obrót. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, jeśli prezydent Karol Nawrocki nadal nie odbierze ślubowania od Berka, rozważane jest przeprowadzenie uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu z udziałem marszałka.

– Droga jest jasna. Prezydent nie wypełnił konstytucyjnych obowiązków, to wypełni je marszałek Sejmu – komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Innym rozważanym rozwiązaniem ma być złożenie przez Berka odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem i przekazanie dokumentu Kancelarii Prezydenta.

Do tych doniesień odniósł się poseł PiS Michał Wójcik. "Polska ma szansę wejść do awangardy światowej, jeśli chodzi o sposoby złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pojawił się pomysł ślubowania przed pałacem prezydenckim, jest już praktykowany pomysł złożenia ślubowania przed filarem. Są też kolejne propozycje – gołąb wysłany z rotą ślubowania. Fantazja konstytucyjna nie ma granic" – napisał ironicznie na platformie X.

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