Rozwój Plus przedstawił plan naprawy TK. Oto szczegóły

Nowe rozwiązania przedstawili Mateusz Morawiecki, Krzysztof Szczucki oraz Paweł Jabłoński. – Proponujemy jako Rozwój Plus kompleksowe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, kompleksowe przecięcie węzła gordyjskiego. To jest projekt nowelizacji konstytucji – powiedział Szczucki na konferencji prasowej.

– Zakładamy, że wszyscy dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostaną przeniesieni w stan spoczynku, przy czym cały ten proces nastąpi dopiero w kolejnej kadencji Sejmu. Po tej kadencji, która uchwali nowelizację konstytucji – wskazał.

Rozwój Plus ogłosił propozycje zmian w TK

– Po przeniesieniu wszystkich sędziów w stan spoczynku Sejm będzie miał obowiązek wyboru nowych sędziów w liczbie 12. Kadencja będzie trwała 12 lat. Każdemu sędziemu będzie w losowaniu przydzielana kadencja innej długości – od roku do 12 lat, tak aby w kolejnych latach, w kolejnych kadencjach Sejmu, uzupełniać skład tak, żeby kadencje wszystkich sędziów nie wygasały równocześnie – mówił dalej Szczucki.

Sejm będzie miał 100 dni na powołanie nowych sędziów. Wybór ma być dokonywany większością 3/5. Co ważne, jeśli do obsadzenia wakatu nie dojdzie, prezydent zyska kompetencję do skrócenia kadencji Sejmu.

– Wprowadzimy czteroletnią karencję. Każdy, kto pełnił funkcje rządowe, był posłem, ministrem, nawet prezydentem Rzeczypospolitej czy też pełnił funkcję w centralnych organach statutowych partii politycznych, przez cztery lata od zakończenia pełnienia tych funkcji nie będzie mógł zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zaznaczył Krzysztof Szczucki.

– Projekt przecina także spory wokół ślubowania. Jasno stanowi na poziomie konstytucyjnym, że ślubowanie ma być składane wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

– Apelujemy do wszystkich sił politycznych, do wszystkich środowisk, którym zależy na tym, żeby problem Trybunału rzeczywiście rozwiązać, a nie polaryzować (...) o podpisanie się pod tym projektem zmiany konstytucji. Chcemy, żeby jak najszybciej zaczął być on rozpatrywany – oświadczył poseł klubu Rozwój Plus.

Nowy spot Morawieckiego. "Czas na reset"

Wcześniej Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nowy spot. – Polska musi się rozwijać, ale nie będzie rozwoju bez pewnych reguł gry. Trwający od lat spór o Trybunał Konstytucyjny podważa zaufanie do państwa i prawa. Czas go zakończyć. Czas na reset Trybunału Konstytucyjnego. Bo żadna partia, żaden rząd i żadna większość nie mogą być ważniejsze od zasad. Dlatego Rozwój Plus proponuje nową ustawę i nowy początek – mówi lektor w nagraniu.

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