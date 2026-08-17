Ostry spór Brzoski z Metą. Gawkowski ma żądanie, przy okazji uderza w prezydenta

To reakcja na spór koncernu z prezesem InPostu Rafałem Brzoską, którego wizerunek po raz kolejny został wykorzystany w fałszywej reklamie. – Zwrócę się do Mety z żądaniem pilnych wyjaśnień w zakresie przestrzegania DSA i eliminowania oszukańczych reklam, na których koncern cały czas zarabia – przekazał w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Fałszywa reklama z Brzoską w kajdankach

Chodzi o pojawienie się w ostatnich dniach na Facebooku sponsorowanej reklamy wykorzystującej wizerunek Rafała Brzoski. Na grafice widoczny był mężczyzna z twarzą prezesa InPostu, ubrany w szlafrok i skuty kajdankami. Towarzyszyły mu osoby wyglądające na funkcjonariuszy policji. Reklama sugerowała, że przedsiębiorca został zatrzymany. Brzoska opublikował screen reklamy na X. Jak podkreślił, materiały zobaczyły także jego dzieci.

"Może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny pytając »o co chodzi Tato?«, to jak się polskiemu zarządowi tej gównianej firmy wydaje, że nic z tym nie będę robił mimo pozytywnych wyroków Sądu Polskiego – TO POWIEM TAK – na waszym miejscu szukałbym innej pracy" – napisał. Prezes InPostu wymienił również z nazwiska osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturach Mety odpowiedzialnych za Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej.

Konto Brzoski na Instagramie zablokowane

W poniedziałek Brzoska poinformował o kolejnej odsłonie sprawy. Według jego relacji niedługo po opublikowaniu na Instagramie wpisu dotyczącego oszustwa z wykorzystaniem jego wizerunku jego konto zostało zablokowane. "Niedługo po tym, jak opublikowałem na Instagramie post o scamie z moim wizerunkiem na Facebooku i pokazałem twarze polskich zarządzających tą firmą, mój Instagram został zablokowany (...). Nieźle co?" – napisał Brzoska.

"Państwo w państwie – widać managementu nie można obrażać ani wywoływać do tablicy. (...) No chyba, że to przypadek" – dodał. Konto przedsiębiorcy zostało później odblokowane.

Gawkowski: To cenzura w najczarniejszym wydaniu

Do sprawy włączył się w poniedziałek Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji wskazał na sposób funkcjonowania reklam na platformach społecznościowych. "Przypadek Rafała Brzoski pokazał, jak działa dziś biznesowy model platform społecznościowych: ktoś wykorzystuje cudzy wizerunek do oszustwa, Meta emituje reklamę, zarabia na niej, a odpowiedzialność próbuje przerzucić na anonimowego reklamodawcę" – napisał w mediach społecznościowych.

Gawkowski odniósł się również do blokady konta prezesa InPostu. "A dodatkowo kiedy ofiara, której wizerunek służy do okradania ludzi, zaczyna o tym głośno mówić, Meta po prostu ją blokuje. To cenzura w najczarniejszym wydaniu" – stwierdził.

Gawkowski przypomina o wecie prezydenta

W swoim wpisie wicepremier odniósł się również do prezydenta Karola Nawrockiego i zawetowanej na początku roku nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała wdrażać unijny akt o usługach cyfrowych. "Warto przypomnieć, że narzędzia, które pozwalały egzekwować od Mety walkę ze scamem zostały na początku roku zawetowane przez Prezydenta. Pracujemy jednak dalej i nowe przepisy wdrażające DSA wkrótce będą znów przyjęte przez Parlament" – przekazał Gawkowski.

"Liczę, że ze strony Prezydenta tym razem nie będzie ochrony big techów, tylko ochrona polskich użytkowników" – dodał.

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