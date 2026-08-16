Potocki broni granic
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Potocki broni granic

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Andrzej Potocki. hetman polny koronny
Andrzej Potocki. hetman polny koronny Źródło: Wikimedia Commons / muzem-wilanow.pl
Poczet polskich wodzów II Oto kolejny z lojalnych i walecznych oficerów króla Jana III Sobieskiego.

Daty jego urodzin nie znamy, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w 1646 r. otrzymał pierwsze starostwo halickie, a rok później został posłem na sejm, musiał mieć wówczas przynajmniej 20 lat, to znaczy urodzić się ok. 1626 r.

Był synem hetmana Stanisława "Rewery" Potockiego, który po śmierci obu hetmanów koronnych przejął ciężar walki z kozakami Chmielnickiego, a potem z dwoma potopami: moskiewskim i szwedzkim; wreszcie walczył w odnowionej wojnie z carem.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Jacek Komuda
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