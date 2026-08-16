Potocki broni granic

Daty jego urodzin nie znamy, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w 1646 r. otrzymał pierwsze starostwo halickie, a rok później został posłem na sejm, musiał mieć wówczas przynajmniej 20 lat, to znaczy urodzić się ok. 1626 r.

Był synem hetmana Stanisława "Rewery" Potockiego, który po śmierci obu hetmanów koronnych przejął ciężar walki z kozakami Chmielnickiego, a potem z dwoma potopami: moskiewskim i szwedzkim; wreszcie walczył w odnowionej wojnie z carem.