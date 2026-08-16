Iran wyznaczył nagrodę za każdego zabitego lub pojmanego żołnierza USA

Dowódca irańskiej armii zapowiedział ogłosił w niedzielę (16 sierpnia) nagrodę w wysokości 30 tys. dolarów za zabicie lub schwytanie i przekazanie władzom w Teheranie każdego amerykańskiego żołnierza. Jak podała państwowa agencja IRNA, pieniądze mają pochodzić od narodu irańskiego.

Hatami tłumaczył, że nagrodę przygotowano w odpowiedzi na dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem w finansowym wsparciu działań przeciwko USA. Poinformował także, że w przypadku kobiety, która dokona zabójstwa lub schwytania amerykańskiego żołnierza, nagroda będzie podwojona.

Szef armii nie sprecyzował, gdzie ani kiedy miałoby dojść do schwytania bądź zabicia amerykańskich żołnierzy. Według dostępnych informacji w Iranie nie stacjonują obecnie wojska lądowe USA. Wyjątkiem była przeprowadzona w kwietniu operacja ratunkowa po zestrzeleniu amerykańskiego pilota.

Kanał Iran International, którego siedziba mieści się w Londynie, przypomina, że w maju wyznaczono nagrodę w wysokości 50 mln euro za zabicie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wojna USA z Iranem. Doniesienia o próbie zamachu na Trumpa

W lipcu Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze wskazujące na możliwość istnienia nowego irańskiego planu zabicia Trumpa – podał "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

W zeszłym tygodniu ujawniono, że po szczycie NATO w Turcji prezydent USA potajemnie opuścił Ankarę na pokładzie wojskowego samolotu C-32A, choć oficjalnie informowano, że podróżuje Air Force One. Amerykańscy dziennikarze ustalili, że powodem operacji było wiarygodne zagrożenie zamachem ze strony Iranu.

Trump, który w kampanii wyborczej obiecywał koniec wojen i skupienie się na polityce wewnętrznej, w lutym br. wciągnął Stany Zjednoczone w konflikt z Iranem, zapoczątkowany przez Izrael.

Teheran odpowiedział atakami na Izrael i sojuszników Ameryki w Zatoce Perskiej, a także zablokował cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie.

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