Iran wyznaczył nagrodę za każdego zabitego lub pojmanego żołnierza USA
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Świat

Iran wyznaczył nagrodę za każdego zabitego lub pojmanego żołnierza USA

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Amir Hatami, naczelny dowódca armii Iranu
Amir Hatami, naczelny dowódca armii Iranu Źródło: Wikimedia Commons / Emad Yeganehdoost
Naczelny dowódca armii Islamskiej Republiki Iranu gen. Amir Hatami obiecał 30 tys. dolarów za każdego zabitego lub pojmanego żołnierza USA. Nagrodę ma wypłacić naród Iranu.

Dowódca irańskiej armii zapowiedział ogłosił w niedzielę (16 sierpnia) nagrodę w wysokości 30 tys. dolarów za zabicie lub schwytanie i przekazanie władzom w Teheranie każdego amerykańskiego żołnierza. Jak podała państwowa agencja IRNA, pieniądze mają pochodzić od narodu irańskiego.

Hatami tłumaczył, że nagrodę przygotowano w odpowiedzi na dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem w finansowym wsparciu działań przeciwko USA. Poinformował także, że w przypadku kobiety, która dokona zabójstwa lub schwytania amerykańskiego żołnierza, nagroda będzie podwojona.

Szef armii nie sprecyzował, gdzie ani kiedy miałoby dojść do schwytania bądź zabicia amerykańskich żołnierzy. Według dostępnych informacji w Iranie nie stacjonują obecnie wojska lądowe USA. Wyjątkiem była przeprowadzona w kwietniu operacja ratunkowa po zestrzeleniu amerykańskiego pilota.

Kanał Iran International, którego siedziba mieści się w Londynie, przypomina, że w maju wyznaczono nagrodę w wysokości 50 mln euro za zabicie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wojna USA z Iranem. Doniesienia o próbie zamachu na Trumpa

W lipcu Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze wskazujące na możliwość istnienia nowego irańskiego planu zabicia Trumpa – podał "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

W zeszłym tygodniu ujawniono, że po szczycie NATO w Turcji prezydent USA potajemnie opuścił Ankarę na pokładzie wojskowego samolotu C-32A, choć oficjalnie informowano, że podróżuje Air Force One. Amerykańscy dziennikarze ustalili, że powodem operacji było wiarygodne zagrożenie zamachem ze strony Iranu.

Trump, który w kampanii wyborczej obiecywał koniec wojen i skupienie się na polityce wewnętrznej, w lutym br. wciągnął Stany Zjednoczone w konflikt z Iranem, zapoczątkowany przez Izrael.

Teheran odpowiedział atakami na Izrael i sojuszników Ameryki w Zatoce Perskiej, a także zablokował cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: IRNA / Iran International / Reuters
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