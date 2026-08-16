Wojny cienia

W drugim widzieliśmy bezkarność meksykańskich karteli narkotykowych, za których plecami kryli się oficerowie służb specjalnych Chin. W trzecim Taylor Sheridan, twórca i scenarzysta serialu, dogania rzeczywistość jeszcze bardziej: już w pierwszym odcinku trafiamy do Donbasu. Niebo kontrolują drony, a amerykańscy specjalsi walczą z żołnierzami wysłanymi na front ukraiński przez Koreę Północną. Ani chybi w sezonie czwartym (nie wątpię, że zostanie nakręcony) przeniesiemy się do Iranu.