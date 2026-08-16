System kaucyjny skutkuje rozgrzebywaniem śmietników

Mam obserwacje z ulicy, których nie mają ani politycy, ani badacze z sondażowni.

Stragan daje dobrą perspektywę. Dziewięć dni po dziewięć godzin. Każdego dnia ponad tysiąc osób i krótka rozmowa z każdym plus zdjęcie za "Ojcze nasz".

Stoję tak od 20 lat. Znam okolicznych pijaków – witamy się jak starzy kumple, bo oni są w pracy i ja jestem w pracy, i to nas łączy. Co robi pijak w wielkim mieście? Pijak zbiera na flaszkę. Ci, których znam, nigdy nie zajmują się żebraniem. To poniżej ich godności. Oni ZARABIAJĄ. I muszą się ciężko narobić, aby zarobić.

Mają cenne spostrzeżenia. Potrafią inteligentnie skrytykować politykę państwa.

Przykład: Kaucja za butelki wprowadzona dla oczyszczenia planety owocuje rozgrzebywaniem śmietników. Pijacy, żebracy i biedacy, a nawet zaradne nastolatki, grzebią w śmieciach w poszukiwaniu butelek, które da się zwrócić za kaucją. Grzebią w ulicznym koszu lub wysypują wszystko na bruk i łowią skarby. Plastikowa flaszka po wodzie to 50 gr. Czy o to chodziło ustawodawcy?