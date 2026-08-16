Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Przez chwilę nie wiedzieliśmy, co o tym myśleć, ale po krótkim zastanowieniu chyba już wiemy.

Otósh Norwegia została spolonizowana. Pamiętamy czasy, kiedy kończyliśmy licea w niewielkich ośrodkach. Część z nas uczęszczała na szkolne kółka europejskie, później szła na studia humanistyczne do wielkich ośrodków i podejmowała prace w korporacjach; a część, która miała gorsze wyniki starej matury, jechała na Zachód do pracy – do Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii właśnie.