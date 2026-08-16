Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
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Opinie

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

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Flaga UE
Flaga UE Źródło: Pexels / Daniel Kružík
Kochani, niezbyt często myślimy o Norwegii, ale teraz mamy powód: otósh okazuje się, iż prawie połowa mieszkańców tego kraju nie chce do Unii Europejskiej.

Przez chwilę nie wiedzieliśmy, co o tym myśleć, ale po krótkim zastanowieniu chyba już wiemy.

Otósh Norwegia została spolonizowana. Pamiętamy czasy, kiedy kończyliśmy licea w niewielkich ośrodkach. Część z nas uczęszczała na szkolne kółka europejskie, później szła na studia humanistyczne do wielkich ośrodków i podejmowała prace w korporacjach; a część, która miała gorsze wyniki starej matury, jechała na Zachód do pracy – do Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii właśnie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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