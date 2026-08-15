Izrael atakuje Wielką Brytanię. Netanjahu: Islamska republika

Netanjahu wypowiedział się na ten temat w podkaście izraelskiego radia wojskowego. W kontekście porównania współczesnej Wielkiej Brytanii z okresem wojny sześciodniowej z 1967 r. stwierdził, że trudno znaleźć dziś w brytyjskich mediach równie przychylne Izraelowi relacje. Następnie użył określenia "Islamska Republika Wielkiej Brytanii".

Izraelski premier nawiązał również do kwestii broni jądrowej. Powiedział, że ktoś określił Wielką Brytanię jako "pierwszą islamską republikę z bronią nuklearną", po czym dodał, że Izrael "upewnia się", iż nie powstanie kolejna taka republika – w Iranie, którego pełna nazwa brzmi "Islamska Republika Iranu".

Netanjahu atakuje Wielką Brytanię. Napięte relacje Izraela z Londynem

Brytyjski rząd uznał słowa Netanjahu za "całkowicie nieakceptowalne" i poinformował, że przekazał stronie izraelskiej swoje stanowisko.

W ostatnich miesiącach stosunki Londynu z Jerozolimą wyraźnie się pogorszyły. Wielka Brytania podejmuje działania przeciwko izraelskiej polityce osadniczej i rozważa dalsze sankcje oraz ograniczenia handlowe dotyczące produktów pochodzących z nielegalnych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Wypowiedź Netanjahu jest kolejnym sygnałem narastającego sporu między dotychczasowymi bliskimi partnerami. Izrael krytykuje coraz bardziej stanowczą politykę Londynu wobec wojny w Strefie Gazy, podczas gdy brytyjskie władze zwiększają presję na rząd Netanjahu w związku z sytuacją na terytoriach palestyńskich.

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