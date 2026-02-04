Sekretarz generalny ONZ potępia okupacyjną politykę Izraela

– Czas tyka głośniej niż kiedykolwiek – powiedział w Nowym Jorku na forum Komisji ONZ ds. realizacji niezbywalnych praw narodu palestyńskiego. Oskarżył przy tym rząd Izraela o liczne naruszenia prawa międzynarodowego i rasizm. Komisja od 50 lat zajmuje się wspieraniem procesu pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami.

Guterres sprzeciwił się między innymi rozbudowie nielegalnych osiedli żydowskich, a w szczególności projektowi na wschód od Jerozolimy, którego celem jest podział Zachodniego Brzegu. – Takie działania, w tym ciągła obecność Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich, są nie tylko destabilizujące, ale – jak przypomina nam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – również niezgodne z prawem – powiedział Guterres.

Sekretarz ONZ: Gaza musi być palestyńska

Odnosząc się do izraelskiej administracji na okupowanym Zachodnim Brzegu, sekretarz generalny ONZ powołał się na raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Raport ten, jak stwierdził, dostarcza dowodów na "głęboko zakorzenioną dyskryminację rasową. Ponadto "z całą stanowczością” Guterres potępił zniszczenie siedziby Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) we Wschodniej Jerozolimie. Dodał, że groźby ze strony izraelskich urzędników pod adresem personelu ONZ są całkowicie nie do przyjęcia.

W kwestii porozumienia pokojowego po wojnie w Strefie Gazy, sekretarz generalny ONZ stwierdził, że musi ono „być zgodne z prawem międzynarodowym i skutkować tym, że Gaza i Zachodni Brzeg, w tym Wschodnia Jerozolima, będą rządzone przez zjednoczony, legalny i uznany przez społeczność międzynarodową rząd palestyński”. – Gaza jest i musi pozostać integralną częścią państwa palestyńskiego – podkreślił Guterres. Wezwał społeczność międzynarodową do „jasnego, wspólnego i zdecydowanego działania” na rzecz rozwiązania dwupaństwowego opartego na granicach z 1967 roku.

