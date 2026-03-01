Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

A tak serio, to deklaratywnie jesteśmy na tak, ale iż jako pacyfiści brzydzimy się przemocą, to nie jesteśmy w stanie myśleć spokojnie o tym, że tak duże pieniądze są na co dzień przeznaczane na sektor zbrojeniowy czy też obronnościowy.

Serio, nie łatwiej byłoby się wszystkim dogadać? Jakieś ustalenia, że nie robimy wojny albo że kto pierwszy zacznie, tego spotkają poważne konsekwencje – np. jego przedstawiciel nie będzie mógł zabierać głosu na zebraniach ONZ przez – a zaszalejmy – 24 miesiące.