Triumf frazesu

PŁYWANIE W KISIELU Dzieje się w świecie tak dużo, że specjalne wystąpienie w Sejmie ministra spraw zagranicznych wydawało się czymś oczywistym.
Czas najwyższy, by powiedział Polakom, jak ten rząd zamierza się wśród wszystkich tych wydarzeń i procesów zachować i dokąd zamierza Polskę prowadzić. Jaki jest nasz stosunek do planu centralizacji Unii Europejskiej i rysowanego zupełnie otwarcie zamiaru przekształcenia jej w drodze pozatraktatowych umów pomiędzy pięcioma–sześcioma najsilniejszymi państwami z organizacji międzynarodowej w jednolitą państwowość?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.