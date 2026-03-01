Triumf frazesu

Czas najwyższy, by powiedział Polakom, jak ten rząd zamierza się wśród wszystkich tych wydarzeń i procesów zachować i dokąd zamierza Polskę prowadzić. Jaki jest nasz stosunek do planu centralizacji Unii Europejskiej i rysowanego zupełnie otwarcie zamiaru przekształcenia jej w drodze pozatraktatowych umów pomiędzy pięcioma–sześcioma najsilniejszymi państwami z organizacji międzynarodowej w jednolitą państwowość?