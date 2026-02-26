Sikorski oskarża: Chcą nas wyprowadzić z UE

W czwartek głównym punktem posiedzenia Sejmu jest expose Radosława Sikorskiego dotyczące bezpieczeństwa kraju, wojny na Ukrainie, relacji transatlantyckich oraz sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej.

Sikorski w Sejmie o "antyunijnej propagandzie"

W Sejmie oprócz parlamentarzystów i dyplomatów, obecni są prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Łącznie z debatą po przemowie, punkt ten przewidziany jest do godz. 17:30.

Znaczną część swojego wystąpienia Sikorski poświęcił zagrożeniu wojną. Z tego wątku płynnie przeszedł do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a później z Europą. Tu pojawił się temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szef MSZ przekonywał, że nie prowadzi ono do utraty suwerenności. Jego zdaniem jest wręcz odwrotnie. – To dzięki odzyskaniu suwerenności, mogliśmy przystąpić do UE – mówił.

Dalej z ust Sikorskiego padły oskarżenia o sianie "antyunijnej propagandy" skierowane do przeciwników politycznych.

– Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patriotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej – przekonywał wicepremier. Po tych słowach postanowił przywołać opinię byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości Krystyny Pawłowicz, która przyznała: "Jestem za wyjściem Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej z imperialnej UE, spod władzy Niemiec i za nawiązaniem od nowa dwustronnie korzystnych dla Polski relacji z państwami Europy Zachodniej i USA, inaczej UE i Niemcy Polskę do reszty wykończą, ratujmy co jeszcze można".

– To świetny przykład prawicowego dwójmyślenia. Co prawda zostaliśmy 20. gospodarką świata, ale Polska jest eksploatowana i pogrążyła się w ruinie – dodał.

Sikorski cytuje Jana Pawła II i grzmi: Chcą nas wyprowadzić z UE

W swoim expose szef polskiej dyplomacji stwierdził, że "wybija godzina Europy". – Albo będziemy zjednoczeni, albo zjedzą nasi więksi – wskazywał. Co ciekawe, Sikorski powołał się na słowa św. Jana Pawła II. Według ministra, w umysłach wszystkich Polek i Polaków muszą brzmieć pamiętne słowa papieża Polaka: "od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". – Jesteśmy dość silni, aby UE wzmacniać, usprawniać i reformować, a nie ją niszczyć czy z niej uciekać – dodał.

– Niektórzy polscy politycy sieją antyeuropejską propagandę i chcą nas z UE wyprowadzić. Europa potrzebuje reform, bo świat wokół nas szybko się zmienia, ale przyszłość kontynentu europejskiego powinna być budowana w oparciu o UE, a nie na jej gruzach. Polskie Ordo Iuris, węgierskie rządowe kolegium Macieja Korwina we współpracy z środowiskami amerykańskich nacjonalistów, wspólnie budują program paraliżu UE – przekonywał z mównicy sejmowej Radosław Sikorski.

