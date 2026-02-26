Czas się policzyć: Kto przeciw "Zielonemu Ładowi"? A kto tylko udaje, że przeciw?

Najwyższy czas więc, by zacząć się rozglądać za tymi partiami, które zapewnią nam – Polakom, przetrwanie w jakim takim stanie kolejnych lat i dekad, a całkiem wykluczone jest to w przypadku tych partii, które popierają dalsze niszczenie Polski za pomocą "Zielonego Ładu".

O jego horrendalnych, morderczych kosztach dla Polaków napisano już wiele. Według tych licznych i wielokrotnie potwierdzonych analiz, skumulowany koszt zielonoładowej aberracji w wersji turbo, czyli ETS1 (dziś już obowiązującej) + ETS2 (która miała obowiązywać od 2027, a najprawdopodobniej wejdzie w życie najpóźniej od 2028 r.) dla każdej polskiej rodziny ogrzewającej dom gazem, tylko w latach 2027-2035 sięgnie niemal 46 tys. zł, a dla ogrzewającej go węglem – ponad 77 tys. zł. Zresztą już po tegorocznych rachunkach za ogrzewanie wiadomo, czym "Zielony Ład" zalatuje – bo przecież nie pachnie.