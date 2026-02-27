Kolejne odejście z Polski 2050. "Pozostaję na najważniejszym froncie"

Narastający od miesięcy konflikt w łonie Polski 2050 wybuchł, doprowadzając do rozbicia klubu parlamentarnego. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, który nazywa się Centrum. Łącznie akces do nowego klubu zgłosiło 15 posłów (w tym jedna posłanka niezrzeszona) oraz trzech senatorów. Decyzja ta wywołała kolejną. W piątek pojawiła się zapowiedź o odejściu z ugrupowania kilkudziesięciu działaczy z województwa świętokrzyskiego.

Dorożała opuszcza Polskę 2050

Teraz o odejściu z partii informuje wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała (nie jest posłem). "Myślę dziś o wszystkich wolontariuszkach i wolontariuszach, których spotkałem na swojej drodze – zarówno o tych, którzy byli z nami na początku, jak i o tych, którzy dziś nadal budują zaplecze ruchu Polska 2050. Jestem wdzięczny Szymonowi Hołowni za to, że jako pierwszy kandydat na najwyższy urząd w państwie tak wyraźnie upomniał się w 2020 roku o polską przyrodę. To dzięki niemu ludzie tacy jak ja – spoza utartych szlaków polityki – dostali realną szansę, by o tę przyrodę zawalczyć. Dla wszystkich jest jasne, że przyroda sama się nie obroni. Dlatego mocno trzymam kciuki za koleżanki i kolegów z partii i życzę im jak najlepiej. Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050" – ogłosił w serwisie X.

Zapewnia, że pozostaje "na najważniejszym froncie". Chodzi o walkę o polską przyrodę. "Wspólnie z najlepszym zespołem jaki mogłem sobie wymarzyć, mamy naprawdę sporo projektów, którymi możemy się pochwalić; 1. Utworzyliśmy blisko 150 nowych rezerwatów przyrody, w tym największy w historii rezerwat w jednej bryle! 2. Zakończyliśmy cierpienie tysięcy ptaków, zdejmując pięć najbardziej narażonych gatunków z listy łownej. 3. Przygotowaliśmy strategię ochrony zasobów wodnych Polski. Kilka dni temu zakończyły się konsultacje społeczne projektu. 4. Oddajemy właśnie 96 proc. obszaru Puszczy Białowieskiej naturze, wspierając przy tym lokalnych mieszkańców. Wysłaliśmy do UNESCO pierwszy, historyczny plan zarządzania Puszczą Białowieską. 5. Do samorządów, na których terenie znajdują się parki narodowe czy rezerwaty przyrody trafiło w ubiegłym roku ok 1,5 mld złotych z subwencji ekologicznej! 6. Zwiększyliśmy ochronę najcenniejszych polskich lasów, a w tym roku otworzymy oficjalnie pierwsze lasy społeczne! 7. Nie poddaliśmy się po prezydenckim vecie dla ustawy o powołaniu pierwszego od 25 lat parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry i jeszcze w tym roku zabezpieczymy blisko półtora tysiąca hektarów tego obszaru, tworząc tam eksklawę Drawieńskiego Parku Narodowego. Dziękuję za to, że jesteście ze mną i od ponad dwóch lat nas wspieracie! Na tym na pewno nie koniec" – zapowiada wiceszef MKiŚ.

Czytaj też:

Śliz: PiS oferowało nam funkcje premiera i prezydentaCzytaj też:

Polska 2050 wyjdzie z rządu? "Jeśli ktoś nas oszuka, to postąpimy adekwatnie"