Haniebne ataki na miejsca pamięci. Wśród sprawców skrajna lewica

Jak informuje Deutsche Welle, choć do tej pory mówiło się głównie o "skrajnie prawicowych" atakach, teraz jako pretekst do podobnych działań jest wykorzystywany konflikt na Bliskim Wschodzie. Magazyn polityczny publicznego nadawcy ARD "Panorama" przeprowadził rozmowy z przedstawicielami 130 miejsc pamięci upamiętniających Holokaust i inne zbrodnie III Rzeszy, z których wynika, że w Niemczech regularnie do wypisywania haseł i innych incydentów.

Już nie tylko neonaziści. Ekscesy skrajnej lewicy

– Liczba incydentów w muzeum-miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen podwoiła się w ostatnich latach – mówi rzecznik Fundacji Miejsc Pamięci Brandenburgii, cytowany przez dw.com. Fundacja wskazuje na rasistowskie obelgi, "hajlowanie", uszkodzenia mienia, a także napisy ze swastykami i treściami wrogimi Izraelowi.

Oliver von Wrochem, rzecznik Grupy Roboczej Miejsc Pamięci w Niemczech, zwraca uwagę nie tylko na nasilenie podobnych ekscesów w ostatnich latach, ale również zmianę ich specyfiki. – Wcześniej mieliśmy niemal wyłącznie do czynienia z incydentami o skrajnie prawicowym podłożu – tłumaczy von Wrochem. Rzecznik przyznaje, że dziś dochodzi także do ataków skrajnie lewicowych, zwłaszcza mających związek z sytuacją w Palestynie. Jako przykład wskazuje Miejsce Pamięci KZ Hamburg‑Neuengamme, gdzie nieznani sprawcy namalowali na dużej powierzchni hasło Hamasu.

"Większość przestępstw przeciwko miejscom pamięci policja nadal klasyfikuje jako motywowane prawicowo. Jednak od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku policja w całym kraju zarejestrowała co najmniej 81 przestępstw przeciwko miejscom pamięci w powiązaniu z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Należą do nich m.in. napisy wrogie Izraelowi. Co siódme przestępstwo przeciwko miejscu pamięci ma taki charakter" – czytamy na dw.com.

Rośnie antysemityzm w Niemczech

Federalne Stowarzyszenie Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie już w 2023 roku alarmowało, że w Niemczech odnotowano gwałtowny wzrost zachowań antysemickich.

– Od ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael 7 października doszło do około 1800 przestępstw o charakterze antysemickim – przekazał pracownik naukowy Federalnego Stowarzyszenia Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie Daniel Poensgen.

To jednak nie koniec, ponieważ stowarzyszenie informuje jeszcze o co najmniej kilkuset przypadkach, które nie podlegają ściganiu karnemu.

"Mowa jest o rosnącej liczbie wrogich zachowań w miejscu pracy, a także przypadków oznaczania mieszkań i domów, w których mieszkają Żydzi. To sprawia, że wielu ludzi odczuwa wielki strach. Żydzi otrzymują również groźby w mediach społecznościowych" – czytamy na portalu dw.com.

