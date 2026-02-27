Rewolucja w polskim Kościele. Zmiany już od niedzieli

Z dekretu opublikowanego przez Konferencję Episkopatu Polski wynika, że minimalna wysokość kary finansowej nie będzie mogła być niższa niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna – nie więcej niż 20-krotność pensji.

Wymierzający karę sam określi, na jaki cel kościelny ukarany ma wpłacić środki. "Kara pozbawienia części lub całości wynagrodzenia kościelnego nie będzie mogła pozbawiać ukaranego środków niezbędnych do godziwego utrzymania, zgodnie z przepisami prawa polskiego" – czytamy.

Od 1 marca zmiany w Kościele. Będą kary finansowe

Episkopat ustalił zasady wymierzania kar podczas 402. Zebrania Plenarnego w Gdańsku 14 października 2025 r., a 26 stycznia br. dekret uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów oraz zgodę na promulgację, której w czwartek (26 lutego) dokonał przewodniczący KEP abp. Tadeusz Wojda.

Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu prawa kanonicznego. Zainicjował je w grudniu 2021 r. papież Franciszek.

Nowe przepisy wchodzą w życie od niedzieli, 1 marca.

Promulgacja następuje poprzez ogłoszenie tekstu dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz przez jego publikację w organie urzędowym "Akta Konferencji Episkopatu Polski" – podało biuro prasowe KEP.

