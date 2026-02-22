Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Co prawda, obawialiśmy się, iż w drodze do korpo napadnie na nas ksiądz i posypie nam głowę popiołem, a my nie po to chodzimy raz w tygodniu do barbera na wyregulowanie linii zakoli, iżby nam jakiś ksiądz psuł fryzurę. Poza tym, o ile się dobrze orientujemy, popiół jest produktem procesu spalania, a więc nieekologicznego, a my nie chcemy mieć nic wspólnego z zatruwaniem planety.

W każdym razie do korpo dotarliśmy w spokoju, ale wewnątrz przywitał nas Nowy z Tarnowa, który ogłosił na zebraniu w open spejsie: Prochem jesteś i w proch się obrócisz, na co niestety jedna ze stażystek dostała ostrego epizodu neurotycznego, a inna zaczęła nerwowo pocierać nos.