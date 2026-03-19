"Mój serdeczny druhu". Hołownia wbija szpilę Czarzastemu

Do projektu Lewicy były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050 nawiązał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Hołownia przypomina Czarzastemu swój projekt ws. polexitu. "Chłodzi się w zamrażareczce"

"Słyszałem, że do Sejmu ma trafić projekt Lewicy utrudniający ewentualny Polexit. Włodek, mój serdeczny druhu, zadbaj tylko o to, żebyście wyposażyli go w fufajkę i szalik" – zaczął swój wpis na platformie X Szymon Hołownia. Dalej polityk przypomniał, że projekt, który w tej sprawie złożył w Sejmie wraz z posłami Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego od dokładnie roku chłodzi się bowiem w zamrażareczce u przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. "I co? I nic" – podkreślił.

"Skoro byliśmy pytani w referendum, czy chcemy wejść do Unii, chcemy być też w referendum zapytani o zdanie, gdy jakimś politycznym świrom przyjdzie do głowy z niej (zwłaszcza teraz) wyjść. I pokazać im, że w naszym miejscu na świecie – nie można być 'pomiędzy'. A jak się nie jest na Zachodzie, to się jest na Wschodzie" – podsumował Hołownia.

Tak Czarzasty chce utrudnić polexit

Przypomnijmy, że przed rosnącymi w siłę środowiskami, które będą namawiały do wystąpienia Polski z Unii Europejskiej Włodzimierz Czarzasty ostrzegał w miniony poniedziałek. Marszałek podkreślał wtedy, że przepisy regulujące tę kwestię powinny być bardziej złożone. Jak tłumaczył, należałoby rozpocząć "poszukiwania legislacyjnych dróg", aby decyzja dotycząca obecności Polski we Wspólnocie należała nie tylko do większości parlamentarnej, ale też do narodu. – Myślę, że coraz bliżej jesteśmy projektu ustawy, który będzie starał się ten stan zmienić – mówił. według lidera Lewicy, ewentualną decyzję o polexicie powinno poprzedzić ogólnokrajowe referendum, dokładnie tak, jak było w przypadku decyzji o akcesji.

