Zełenski zlekceważy wydarzenie w Polsce? "Dyplomatyczny cios poniżej pasa"

Kapituła Orderu Orła Białego obraduje w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ewentualne odebranie Orderu Orła Białego wymaga kontrasygnaty premiera.

– Obawiam się, że jednak premier udzieli tej kontrasygnaty. Ale być może poczeka z tym do Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, zaplanowanej na 25-26 czerwca. Bo jak odbierzemy order wcześniej, to Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, a jeśli tak, to nie przyjadą też inni ważni goście, co podważy sens całego wydarzenia – powiedział Wirtualnej Polsce polityk KO.

Zełenski zlekceważy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku?

Z kolei rozmówca z rządu podkreśla, że „ze strony ukraińskiego rządu, z którym jesteśmy w kontakcie, dochodzą słuchy, że Zełenski może nie pojawić się w Gdańsku na konferencji”.

– Słychać argumenty, że ukraiński prezydent może nie chcieć pojawić się w kraju sojuszniczym, gdzie nie zostanie ciepło przyjęty, a wręcz możliwe są protesty – dodał.

"Dyplomatyczny cios poniżej pasa"

Na konferencji w Gdańsku ma pojawić się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także co najmniej pięcioro unijnych komisarzy: Marta Kos (odpowiedzialna za rozszerzenie UE, zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrainę, Bałkany i Mołdawię), Valdis Dombrovskis (gospodarka i wydajność), Andrius Kubilius (obrona i przestrzeń kosmiczna), Glenn Micallef (sprawiedliwość międzypokoleniowa, młodzież, kultura i sport) oraz Ekaterina Zachariewa (start-upy, badania i innowacje).

– Brak Zełenskiego na takiej imprezie to chyba byłby dyplomatyczny cios poniżej pasa, zwłaszcza że w jego interesie jest tam być – powiedział serwisowi rozmówca.

Szokująca decyzja Zełenskiego. Zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.