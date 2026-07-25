Zełenski wyrzucił go z rządu. Otrzymał zaskakującą propozycję pracy

Giudo Crosetto w rozmowie opublikowanej w sobotę przez włoski dziennik "La Repubblica", poinformował, że skontaktował się z Mychajło Fedorowem natychmiast po jego odwołaniu.

– Zadzwoniłem do niego dzień po dymisji i zapytałem: kiedy chciałbyś przyjechać do Rzymu, by pracować ze mną jako doradca? – powiedział.

Fedorow otrzymał propozycję pracy dla rządu Włoch

Minister obrony Włoch stwierdził w wywiadzie, że Mychajło Fedorow był poruszony propozycją i odebrał ją jako wyraz szacunku oraz przyjaźni. Nie wyjawił jednak, czy były ukraiński minister obrony zgodził się na współpracę.

– Fedorow uosabia innowację. To jeden z tych ludzi, którzy całkowicie zmienili reguły gry na polu walki, pozwalając Ukrainie najpierw utrzymać pozycje, a potem przejąć inicjatywę – powiedział Giudo Crosetto.

Dodał, że były minister obrony Ukrainy mierzył się z oporem wobec zmian, który pozostaje problemem także we Włoszech, Francji i Niemczech.

Protesty na Ukrainie po odwołaniu Fedorowa

15 lipca Mychajło Fedorow nie został zgłoszony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie.

Ta decyzja wywołała w Kijowie i innych miastach Ukrainy falę protestów, podczas których demonstranci domagali się przywrócenia Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony i odwołania Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po sześciu dniach protestów Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i mianowaniu na jego miejsce Mychajła Drapatego.

Wołodymyr Zełenski składał Mychajło Fedorowi oferty pozostania w rządzie, jednak ten je odrzucał, bo nie interesuje go żadna inna funkcja niż minister obrony.

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