Gwiazdy Kanału Zero kłócą się na antenie. "Pismak kontra Konował"

Kanał Zero rozszerza swoją ofertę o kolejny format publicystyczny. "Pismak kontra Konował" ma opierać się na konfrontacji dwóch różnych punktów widzenia i bezpośredniej dyskusji na tematy budzące emocje. W programie naprzeciwko siebie w roli prowadzących stają Patryk Słowik, dziennikarz portalu Zero.pl, oraz Jakub Kosikowski, lekarz onkolog i były rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Ile tak naprawdę zarabiają lekarze? I czy to za dużo, a może zdecydowanie za mało? Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarskie do 240 zł za godzinę? O tym pokłócę się z Kubą Kosikowskim w pierwszym odcinku programu "Pismak kontra Konował" – mówił w zapowiedzi cyklu Patryk Słowik.

Kanał Zero z nowym programem. "Pismak kontra Konował" już wystartował

– Koncepcja programu jest taka, że w obrębie jakiegoś dużego tematu (...) będziemy się kłócić o jakieś trzy punkty, mieć różnice zdań. Na koniec każdego punktu zapytamy was w ankiecie, kto was bardziej przekonał – przybliżał Jakub Kosikowski.

Pierwszy odcinek programu został wyemitowany w niedzielę rano. Tak jak zapowiadał Słowik, rozmowa dotyczyła zarobków lekarzy, a uczestnicy przedstawili odmienne spojrzenia na kwestie związane z wynagrodzeniami w zawodzie medycznym.

Formuła programu zakłada bezpośrednie zestawienie argumentów obu stron. Dzięki temu widzowie mogą nie tylko śledzić dyskusję, ale również samodzielnie ocenić, który z rozmówców lepiej uzasadnił swoje stanowisko. Charakterystycznym elementem "Pismak kontra Konował" jest ankieta przeprowadzana wśród widzów. Po rozmowie odbiorcy mogą wskazać, czyja argumentacja bardziej ich przekonała.

Patryk Słowik od lat zajmuje się w swojej pracy dziennikarskiej tematyką medyczną i systemem ochrony zdrowia. Z Kanałem Zero jest związany od stycznia tego roku. Początkowo pełnił funkcję redaktora naczelnego portalu Zero.pl. Jest również autorem cyklu publikacji dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Jakub Kosikowski to lekarz onkolog, który do końca lipca pełnił funkcję rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej. Z Kanałem Zero współpracuje już od pewnego czasu. Prowadzi autorski cykl "Zero znieczulenia", w którym razem z zaproszonymi ekspertami przygląda się funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia i zagadnieniom związanym z medycyną.

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