Kanał Zero rozbił bank. Stanowski ujawnił wyniki

Spółka Kanał Zero ma za sobą bardzo udany rok. Z opublikowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowego, do którego dotarł serwis Press.pl, wynika że w 2025 roku wyraźnie wzrosły zarówno jej przychody, jak i zysk. Firma osiągnęła ponad 41 mln zł przychodów netto.

Kanał Zero zwiększył przychody o ponad 50 proc.

Przychody netto spółki w 2025 roku wyniosły 41,13 mln zł. To wzrost o 50,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Dużą część tej kwoty stanowiły wpływy z reklam display i wideo na YouTubie. W ciągu roku zwiększyły się one z 6,4 mln zł do 11,8 mln zł.

Jednocześnie rosły koszty działalności operacyjnej. W 2025 roku wyniosły one 33,68 mln zł, czyli o 46,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na wynagrodzenia przeznaczono 6,88 mln zł. To o 33,7 proc. więcej niż w 2024 roku.

W sprawozdaniu wskazano również, że w 2025 roku spółka zatrudniała pracowników na jednym etacie.

Ponad 5,5 mln zł zysku Kanału Zero

Jeszcze lepiej prezentuje się wynik finansowy spółki. Kanał Zero wypracował w 2025 roku 5,54 mln zł zysku, co oznacza wzrost o 75,9 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Cały wypracowany zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Zarząd spółki w swoim sprawozdaniu bardzo wysoko ocenił pozycję Kanału Zero na polskim rynku medialnym. Jak podkreślono, w 2025 roku firma miała utrzymać status "jednego z najbardziej wpływowych graczy na polskim rynku medialnym", a jednocześnie osiągnąć rekordowe zasięgi.

Kanał Zero wskazał zagrożenia dla biznesu

W dokumentach znalazła się również lista potencjalnych ryzyk, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój Kanału Zero.

Jednym z najważniejszych są ewentualne zmiany algorytmów YouTube'a. Kanał Zero ma obecnie 2,34 mln subskrybentów, a jego około 14 tys. materiałów zostało odtworzonych łącznie 2,19 mld razy.

Zarząd zwrócił uwagę, że zmiany zasad działania platformy mogą ograniczyć zasięgi publikowanych treści, utrudnić ich monetyzację, a także prowadzić do ograniczeń wiekowych lub tematycznych. W konsekwencji mogłoby to przełożyć się zarówno na oglądalność, jak i przychody spółki.

Kolejnym wskazanym ryzykiem są trudności z pozyskiwaniem nowych osobowości medialnych. Zdaniem zarządu mogłyby one wpłynąć na tempo dalszego rozwoju Kanału Zero.

Czytaj też:

Nie żyje gwiazda kultowych seriali. Miała 36 lat Czytaj też:

Awantura w wizji. "Jesteś takim populistą, że ziemniaki gniją"