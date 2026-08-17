Nie żyje gwiazda kultowych seriali. Miała 36 lat

Smutne informacje napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Informację o śmierci aktorki potwierdził przedstawiciel gwiazdy. Hayden Panettiere, która rozpoczęła karierę w amerykańskim show-biznesie jako dziecko, zmarła 16 sierpnia. Za kilka dni miała świętować 37. urodziny.

Hayden Panettiere nie żyje. Rodzina wydała oświadczenie

O śmierci aktorki poinformował jej ojciec, Alan "Skip" Panettiere, za pośrednictwem przedstawiciela. W przekazanym oświadczeniu rodzina pożegnała Hayden i podkreśliła, jak ważną osobą była dla swoich bliskich oraz fanów.

"Z głębokim smutkiem dzielimy się tragiczną wiadomością o odejściu naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą natury, która przynosiła niesamowitą miłość i radość wszystkim, którzy ją znali, oraz milionom ludzi, którzy oglądali ją na ekranie" – czytamy.

Na razie nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci aktorki. Rodzina poprosiła o uszanowanie ich prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

To ona zagrała Claire w "Herosi". Rola przyniosła jej światową sławę

Hayden Panettiere przed kamerą pojawiła się jeszcze jako dziecko. Pierwsze doświadczenia zdobywała w reklamach i serialach telewizyjnych. Przełomem okazał się jednak 2006 rok, kiedy dołączyła do obsady serialu "Herosi".

Jako Claire Bennet wcieliła się w cheerleaderkę obdarzoną niezwykłymi zdolnościami. Produkcja szybko stała się światowym hitem, a hasło "Ocal cheerleaderkę, ocal świat" na stałe zapisało się w historii popkultury.

Kolejną ważną rolą w karierze Panettiere była Juliette Barnes w serialu "Nashville". Za tę kreację aktorka otrzymała dwie nominacje do Złotych Globów. Widzowie znali ją także z filmów z serii "Krzyk", w tym "Krzyk 4" i "Krzyk VI".

Panettiere miała za sobą trudne doświadczenia

Życie prywatne aktorki przez lata było przedmiotem zainteresowania mediów. Panettiere była związana z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczką. Para doczekała się córki Kayi, urodzonej w 2014 roku.

Po narodzinach dziecka aktorka otwarcie mówiła o problemach z depresją poporodową oraz uzależnieniem. W późniejszych latach dzieliła się również doświadczeniami związanymi z trudnymi momentami swojego życia.

W 2023 roku rodzinę Panettiere dotknęła kolejna tragedia. W wieku 28 lat zmarł jej młodszy brat, Jansen Panettiere. Aktorka mówiła później o ogromnym bólu po jego stracie.

W 2026 roku ukazała się autobiografia Hayden Panettiere "This Is Me: A Reckoning". Aktorka opisała w niej swoje doświadczenia związane z dorastaniem w Hollywood i trudnymi momentami, które towarzyszyły jej przez lata.

Hayden Panettiere urodziła się 21 sierpnia 1989 roku. W najbliższy czwartek obchodziłaby 37. urodziny.

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