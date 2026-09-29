Komisja Europejska odmówiła Ukrainie. Wniosek o pomoc odrzucony

Według ukraińskiego ministra rolnictwa Tarasa Wysockiego 220 mln euro miało zostać przeznaczone na bezpośrednie wsparcie rolników oraz poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych.

Ukraina argumentowała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę portową i ograniczenie eksportu drogą morską utrudniają sprzedaż tegorocznych zbiorów, co może zagrozić finansowaniu kolejnego sezonu zasiewów.

Ukraina prosiła KE o 220 mln euro dla rolników. Bruksela odrzuciła wniosek

O złożeniu wniosku w Brukseli Kijów informował w sierpniu. Komisja Europejska potwierdziła wówczas jego otrzymanie i wskazywała, że analizuje sytuację na ukraińskim rynku rolnym, w tym postępy zbiorów, możliwości logistyczne oraz konsekwencje zakłóceń eksportu przez Morze Czarne. KE nie podawała wtedy terminu decyzji.

Wysocki uczestniczył w poniedziałek (28 września) w posiedzeniu unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Jak podało ukraińskie ministerstwo, apelował do państw UE o wsparcie dla niezakłóconego eksportu ukraińskich produktów rolnych oraz o rozważenie czasowego mechanizmu częściowej rekompensaty nadzwyczajnych kosztów logistycznych.

Kijów szuka pieniędzy w Banku Światowym

Według ministra alternatywnym źródłem finansowania dla ukraińskiego rolnictwa ma być preferencyjna pożyczka Banku Światowego w wysokości 250 mln dolarów. Ma ona pomóc sektorowi utrzymać płynność do końca roku. Wysocki ocenił jednocześnie, że sytuacja pozostaje trudna i już teraz konieczne jest przygotowanie finansowania na wiosenny sezon.

Ukraina i Rosja są nazywane "spichlerzem świata", ponieważ dostarczają około jednej trzeciej pszenicy sprzedawanej na świecie. Z powodu wojny na Ukrainie upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

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