Gigantyczny pozew. Za decyzję Morawieckiego firma domaga się astronomicznej sumy

Wartość przedmiotu sporu w pozwie została wskazana na kwotę 5,1 mld zł. Na wartość pozwu składają się szkoda rzeczywista (4,67 mld zł) oraz szacunek utraconych korzyści (425,31 mln zł) – w odniesieniu do lat 2023-2025.

Chodzi o decyzję Morawieckiego

"Pozew dotyczy roszczenia o odszkodowanie wynikającego z decyzji, dotkniętej wadami kwalifikowanymi, Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. nakazującej dwóm spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa – tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. i Węglokoks S.A.- interwencyjny import węgla, przy jednoczesnym zapewnieniu im państwowych gwarancji finansowych, pokrycia pełnych kosztów (w tym strat ponoszonych z tytułu sprzedaży węgla za cenę poniżej kosztów jego sprowadzenia) oraz priorytetu logistycznego w portach i na kolei. Wskutek realizacji decyzji Prezesa Rady Ministrów doszło do zaburzenia konkurencyjności rynku węgla w Polsce, czego skutki są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Komisję Europejską z zawiadomienia Bumech" – czytamy w komunikacie.

Chodzi o decyzję ówczesnego szef polskiego rządu Mateusza Morawieckiego z 13 lipca 2022 r., na mocy której PGE Paliwa i Węglokoks zostały zobowiązane do zakupu i sprowadzenia do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla przeznaczonego przede wszystkim na potrzeby gospodarstw domowych. Decyzja była reakcją na niedobór węgla, który pogłębił się po wprowadzeniu embarga na import rosyjskiego surowca w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i kryzysem energetycznym w Europie.

Czym jest Bumech?

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r. Bumech posiada doświadczenie w projektowaniu, produkcji i remontach maszyn dla sektora górniczego. Na początku 2021 r. przejął kontrolę nad PG Silesia, która prowadzi kopalnię węgla kamiennego zlokalizowaną w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie Bumech rozwija działalność w sektorach obronnym i surowcowym, opierając nowe segmenty na istniejącym zapleczu technicznym i inżynieryjnym. Skonsolidowane przychody Bumechu sięgnęły 328,85 mln zł w 2025 r.

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