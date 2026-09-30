Rusza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. PWN czeka na propozycje

Wydawnictwo Naukowe PWN rozpoczęło kolejną edycję jednego z najgłośniejszych plebiscytów językowych w Polsce. Od 28 września można zgłaszać kandydatury do tytułu Młodzieżowego Słowa Roku 2026.

Plebiscyt organizowany jest już po raz jedenasty. Jego celem jest pokazanie zmian zachodzących w języku młodych ludzi. Co ważne, kandydatem nie musi być zupełnie nowe słowo. Do konkursu mogą trafiać również znane wcześniej wyrazy, które wśród młodych zyskały nowe znaczenie albo zaczęły być używane w inny sposób.

– Wiemy, że dorośli czasem nie nadążają za słownictwem młodych – i odwrotnie. Chcemy pokazać, że nie powinien to być powód do oceniania, ale otwarcie przestrzeni do rozmowy i zrozumienia – podkreśla Natalia Wojciechowska, prezes Wydawnictwa Naukowego PWN.

Jak dodaje, plebiscyt ma także pomagać starszym pokoleniom w zrozumieniu języka młodzieży. – Dzięki plebiscytowi Młodzieżowe Słowo Roku oswajamy starsze pokolenia z językiem młodych, wyjaśniamy, że język jest wyrazem odrębności i tożsamości młodych – wskazuje.

Jak zgłosić Młodzieżowe Słowo Roku 2026?

Pierwszy etap plebiscytu potrwa do 25 października. Do tego dnia za pośrednictwem strony internetowej Młodzieżowego Słowa Roku można przesyłać swoje propozycje. Spośród najczęściej pojawiających się zgłoszeń jury wybierze finalistów. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do internautów.

Głosowanie rozpocznie się 3 listopada i potrwa do 30 listopada. Zwycięskie Młodzieżowe Słowo Roku 2026 poznamy w grudniu.

Rok temu wygrało "szponcić"

W poprzedniej edycji najwięcej głosów zdobyło "szponcić", występujące również w rzeczownikowej formie "szpont". W młodzieżowym użyciu określenie odnosi się do spontanicznego i energicznego działania, często improwizowanego oraz nie zawsze zgodnego z przyjętymi regułami.

Konkurencja była duża. W finale Młodzieżowego Słowa Roku 2025 znalazło się łącznie 15 propozycji: "6 7", "brainrot", "bro", "fr", "freaky", "GOAT", "klasa", "lowkey", "OKPA", "skibidi", "slay", "szacun", "tuff", "twin" oraz zwycięskie "szponcić/szpont".

PWN zwracało uwagę, że lista była mieszanką określeń rozpowszechnianych przez media społecznościowe i słów od dawna obecnych w polszczyźnie. Przykładem tej drugiej grupy były "klasa" czy "szacun", które w języku młodych otrzymały nowe zastosowania i odcienie znaczeniowe.