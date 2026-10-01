Nowacka ogłosiła nominację. "Mimo weta prezydenta"

W lipcu prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Ustawa przewidywała m.in. skatalogowanie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Prezydent podkreślił, że nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów, ale sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom. – Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego – mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak dodał: – Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.

Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała, że w jej resorcie będzie działał rzecznik praw uczniowskich. – Plan B jest i będziemy go prezentować w najbliższych dniach – podkreśliła minister. Teraz minister poinformowała, że stanowisko zostało obsadzone.

Nowacka ogłasza. "Mimo bezsensownego weta"

"Dotrzymujemy słowa! Mimo bezsensownego prezydenckiego weta powołałam dziś osobę, która będzie Pełnomocnikiem ds. uczniów i polityki młodzieżowej! Mikołaj Wolanin to doktorant nauk prawnych, magister prawa UW i prawa kanonicznego UKSW, autor 17 publikacji naukowych, w tym monografii „Prawa ucznia” i „Obowiązki ucznia”. Fundację na rzecz Praw Ucznia założył jeszcze jako 17-latek, za zgodą sądu rodzinnego, a przez kolejne lata był jej prezesem. W 2024 roku znalazł się w gronie 10 finalistów Global Student Prize – jako jedyny z Europy" – przekazała Nowacka.

Polityk wskazała, że "będzie zajmował się sprawami uczniów, szczególnie ich prawami i obowiązkami. Będzie analizował problemy, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień, oraz proponował konkretne rozwiązania". "Ważna będzie też współpraca z uczniami, nauczycielami, samorządami i organizacjami młodzieżowymi. Dziś rusza również procedura powoływania wojewódzkich rzeczników praw ucznia. Chcemy, żeby uczniowie mieli realne wsparcie i wiedzieli, gdzie mogą zwrócić się o pomoc" – informuje Barbara Nowacka.

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