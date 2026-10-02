Ruszają kontrole. Tyle trzeba zapłacić za obowiązkowy przegląd

W większości przypadków przeprowadza się ją co najmniej raz w roku, a brak wymaganego przeglądu może oznaczać problemy nie tylko z nadzorem budowlanym, ale również z ubezpieczycielem. Za kompleksową wizytę kominiarza trzeba obecnie zapłacić najczęściej około 250-450 zł.

Początek sezonu grzewczego to okres wzmożonej pracy kominiarzy. Obowiązek regularnego sprawdzania instalacji wynika z art. 62 Prawa budowlanego. Zgodnie z przepisami właściciel lub zarządca budynku powinien co najmniej raz w roku poddać kontroli m.in. przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Kontrola powinna obejmować ocenę stanu technicznego przewodów oraz sprawdzenie ich drożności. W przypadku przewodów kominowych czynności kontrolne wykonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, w tym co do zasady mistrz kominiarski.

Po przeprowadzeniu kontroli właściciel otrzymuje potwierdzenie wykonania przeglądu. Obecnie protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych sporządzane są elektronicznie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jak często trzeba czyścić komin?

Sama coroczna kontrola nie jest tym samym co obowiązek czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji i stosowanego paliwa.

W przypadku przewodów wentylacyjnych czyszczenie powinno odbywać się co najmniej raz w roku. Przewody spalinowe, wykorzystywane m.in. przy urządzeniach na paliwa gazowe, należy czyścić co najmniej dwa razy w roku.

Najczęściej trzeba zajmować się przewodami dymowymi od palenisk opalanych paliwem stałym. W takim przypadku wymagane jest czyszczenie co najmniej raz na trzy miesiące w okresie ich użytkowania.

Szczególne wymagania dotyczą dużych obiektów. W budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw. oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. okresowe kontrole należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku – do 31 maja oraz do 30 listopada.

Ile kosztuje kontrola kominiarska?

Obowiązkowa wizyta fachowca jest wydatkiem, który ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Nie istnieje jeden urzędowy cennik obowiązujący w całym kraju, dlatego wysokość rachunku zależy m.in. od miejscowości, rodzaju budynku, liczby przewodów i zakresu wykonywanych prac.

Za kompleksowy przegląd kominiarski trzeba liczyć się z wydatkiem wynoszącym orientacyjnie od około 250 do 450 zł. W poszczególnych miastach ceny mogą się jednak znacząco różnić.

Według zestawienia serwisu KB.pl w Warszawie koszt kontroli instalacji liczony za metr bieżący wynosi około 5,34 zł, podczas gdy w Bydgoszczy jest to około 2,92 zł. Są to jednak stawki orientacyjne – przed zamówieniem usługi warto sprawdzić cennik konkretnego kominiarza.

Brak wymaganej kontroli może mieć konsekwencje prawne – prawo budowlane przewiduje karę grzywny za niewykonywanie obowiązkowych kontroli okresowych. W określonych przypadkach organ nadzoru budowlanego może również nałożyć mandat.

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