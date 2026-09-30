Nowa funkcja dla Obajtka. Czym zajmie się były prezes Orlenu?

Były szef Orlenu został wyznaczony do opracowania strategii ekonomicznej PiS, informuje "Fakt". Z ustaleń dziennika wynika, że jego rola w przygotowaniu programu wyborczego będzie znacznie szersza niż tylko kwestie bezpieczeństwa energetycznego.

Eurodeputowany ma opracować rozwiązania m.in. dla mieszkalnictwa, sektora rolnego oraz systemu podatkowego. Inspiracją dla tych projektów mają być sugestie zebrane podczas bezpośrednich rozmów z wyborcami i przedstawicielami biznesu w całej Polsce.

W sobotę wielka konwencja PiS

Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się 3 października w trakcie warszawskiej konwencji programowej PiS, która w całości skupi się na tematach gospodarczych. W planie wydarzenia przewidziano m.in. wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz Przemysława Czarnka, który jest typowany przez partię na przyszłego szefa rządu.

Pozycja Obajtka jako głównego architekta programu nie jest jednak w pełni pewna. Rozmówcy "Faktu" zaznaczają, że na szczytach władzy w PiS pod uwagę brane są równolegle również inne nazwiska. Sam Czarnek nie chciał jednoznacznie potwierdzić tych rewelacji, ale też im nie zaprzeczył, zapowiadając w rozmowie z gazetą niespodzianki oraz trwające wciąż ustalenia wewnątrz struktur partyjnych. Co ciekawe, to właśnie były minister edukacji w ostatnim czasie prezentował m.in. pomysły podatkowe partii, zastępując w roli głównego eksperta gospodarczego Mateusza Morawieckiego.

Rusza śledztwo w sprawie Obajtka

Pod koniec sierpnia Prokuratura w Bydgoszczy wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń z udziałem Daniela Obajtka w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino".

Chodzi o wydarzenia z lipca, gdy europoseł próbował wejść na teren spółki, gdzie trwał protest pracowników. Doszło do przepychanki z prezesem Solino Wojciechem Kotlarkiem i interwencji policji. O wszczęciu postępowania poinformował Krzysztof Brejza.

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