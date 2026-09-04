"Brutalne łupienie Polaków". Obajtek zdradza, ile powinno kosztować paliwo

W poniedziałek rząd zakończył pakiet CPN, który został w ograniczonym zakresie przywrócony na ostatnie dwa tygodnie wakacji. W związku z decyzją rządu ceny paliw znacznie poszybowały w górę.

Ceny paliw dobijają kierowców. Obajtek zdradza, ile powinna kosztować benzyna i olej napędowy

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS, powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed jedną ze stacji Orlenu w Warszawie, że obecne ceny na stacjach paliw "nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego".

– Oczywiście, czasami w historii zdarza się, że cena odbiega tak naprawdę od ceny baryłki, ale od ośmiu miesięcy na rynkach światowych cena podąża za baryłką ropy i tu się nic nie zmieniło – mówił.

Były prezes Orlenu przytoczył dane, zgodnie z którymi ceny paliw w Polsce w 2023 roku były najniższe w Europie. Obecnie – jak mówił – Polska zajmuje 14. miejsce w tym zestawieniu.

– Nawet w Luksemburgu macie taniej. (...) Dziś się dzieje jedna podstawowa rzecz – ceny są oderwane od cen na rynkach światowych, nie mają nic wspólnego z ceną hurtową – ocenił.

Daniel Obajtek zauważył, że program CPN to "nie jest żaden program".

– Jak państwo sprawdzicie wpływy do budżetu z danin, one będą zdecydowanie większe. Polacy są oszukiwani, okłamywani, tymczasem realizuje się inne zadania – mówił.

Zdaniem Daniela Obajtka benzyna 95 powinna kosztować 6,70 zł, a olej napędowy powinien dochodzić do 7 zł.

– To są realne ceny i przy tych cenach Orlen również by zarabiał – mówił.

Zdaniem europosła PiS aktualne ceny na stacjach paliw są "łupieniem brutalnym Polaków".

Tusk obiecywał paliwo po 5.19 zł. Czarnek: Będzie 9,15 zł

Z kolei Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, stwierdził, zwracając się do premiera Donalda Tuska, że "jak tak dalej pójdzie, to zarządzany przez pana i przez pańskich ludzi Orlen zrobi cenę paliwa nie 5,19, tylko 9,15". Zauważył, że obecnie ceny paliw w Polsce są najwyższe w historii.

– Paliwo, które dzisiaj wedle wszystkich szacunków ekspertów najwyższej klasy, powinno kosztować 7 zł za olej napędowy, 6,70 za benzynę 95, a kosztuje 7,80, 7,60 za benzynę 95 i olej napędowy 8,64 – dodał.

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