Wielka Brytania oferuje sojusznikom parasol nuklearny. Polsce nie

Oferta została potwierdzona podczas poniedziałkowej wizyty w Finlandii admirała Gwyna Jenkinsa, pierwszego lorda morskiego i szefa brytyjskiej marynarki wojennej.

Jak podaje fińska stacja Yle, Jenkins rozmawiał m.in. z przewodniczącym parlamentarnej komisji obrony Heikkim Autto. Według dostępnych informacji państwa JEF mają podpisać porozumienie w sprawie współpracy podczas spotkania w Oslo w listopadzie.

Nowe państwa pod brytyjskim parasolem atomowym

W skład JEF, inicjatywy kierowanej przez Wielką Brytanię, wchodzą państwa nordyckie, kraje bałtyckie, Holandia i Wielka Brytania. W praktyce brytyjska propozycja oznacza dodatkowy mechanizm odstraszania dla państw, które nie posiadają własnej broni jądrowej. Kluczową rolę miałyby odgrywać brytyjskie atomowe okręty podwodne.

Yle zwraca uwagę, że nowe rozwiązanie różni się od gwarancji nuklearnych funkcjonujących w ramach NATO. Według fińskich mediów jego uruchomienie nie wymagałoby zastosowania art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidującego, że zbrojna napaść na jednego z sojuszników jest traktowana jako napaść na wszystkich.

– Finlandia znajduje się pod parasolem nuklearnym. Gwarantują go nasze okręty podwodne, które obecnie patrolują Atlantyk – powiedział Jenkins w rozmowie z fińskim dziennikiem "Iltalehti". Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen ma spotkać się z ministrami obrony państw JEF w dniach 1-2 października w Reykjaviku.

Odstraszanie nuklearne. Polska współpracuje z Francją

Finlandia w połowie września przystąpiła również do kierowanej przez Francję inicjatywy dotyczącej europejskiego odstraszania nuklearnego. Do współpracy na tym polu Paryż zaprosił polski rząd. Francuski mechanizm nie przewiduje jednak odrębnego parasola nuklearnego dla uczestniczących w tym projekcie państw.

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