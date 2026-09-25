Wielka Brytania drastycznie ograniczy pomoc dla ukraińskich uchodźców

Według planów brytyjskiego rządu, od 1 stycznia 2027 roku finansowanie programu "Domy dla Ukrainy" ma zostać zmniejszone o 70 proc. Został on uruchomiony po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i zapewnił wsparcie 181 000 z 234 000 Ukraińców, którzy od tego czasu znaleźli schronienie w Wielkiej Brytanii.

Program zakładał dofinansowanie do zakwaterowania dla uchodźców. Właściciele mieszkań co miesiąc otrzymywali z budżetu państwa 350 funtów za każdego przyjętego Ukraińca. Po zmianach będzie to już tylko 150 funtów. Wielu przebywających w Wielkiej Brytanii obywateli Ukrainy obawia się, że doprowadzi to do ich wyrzucenia na bruk.

Rząd twierdzi, że do tej pory na program przeznaczono ponad 1,81 miliarda funtów. Jednocześnie władza podkreśla, że zaangażowanie Londynu w pomoc dla Ukrainy pozostaje niezmienne, a sam program nie przestaje funkcjonować.

Koniec przywilejów w Danii

Dania kończy z przywilejami dla ukraińskich poborowych. Przyjęta właśnie nowelizacja specjalnej ustawy dla Ukraińców z 2022 roku znosi możliwość uzyskania przez nich zezwolenia na pobyt lub jego przedłużenia.

– Nasze przepisy dotyczące pobytu nie mają na celu uniknięcia mobilizacji w obronie Ukrainy. Pomagają one podważyć wysiłek wojenny Ukraińców – powiedział duński minister ds. imigracji i integracji Morten Bødskov.

Przypomnijmy, że przyjęta niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę duńska ustawa umożliwiła obywatelom Ukrainy uzyskanie zezwolenia na pobyt w tym kraju bez konieczności przechodzenia standardowej procedury azylowej. Prawo to dotyczyło osób bez względu na płeć, wiek i stosunek do służby wojskowej.

Teraz nowe przepisy wyłączają z tej uprzywilejowanej grupy mężczyzn w wieku poborowym, czyli od 23 do 60 lat. Według duńskiego Ministerstwa Imigracji i Integracji na dzień 1 maja 2026 r. w kraju było około 9300 mężczyzn w tej grupie wiekowej, którzy posiadają lub mieli zezwolenie na pobyt na podstawie specjalnego prawa i nadal są zarejestrowani jako rezydenci Danii.

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