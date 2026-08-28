"To ogromna liczba". Tylu ludzi potrzebuje wojsko Ukrainy

Szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanov w wywiadzie wyemitowanym w ogólnokrajowym programie informacyjnym 24/7, powiedział, że "niestety, musimy zaakceptować mobilizację taką, jaka jest".

– Nie możemy zrobić inaczej. Musimy znaleźć w sobie odwagę i szczerze powiedzieć: nie możemy zmobilizować mniej niż 30 tys. osób miesięcznie. To minimalna liczba potrzebna do utrzymania tego, co mamy – mówił.

Mobilizacja na Ukrainie. Potrzeba co najmniej 30 tys. osób miesięcznie

Zdaniem Kyryło Budanowa mianowanie Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy nie zmieni niczego w kwestii mobilizacji.

– Niewiele się zmieni, gdy Chmara obejmie urząd. Potrzeba co najmniej 30 tys. osób. A to ogromna liczba. (…) To oznacza, że liczba niezadowolonych osób również się nie zmieni. Nic nie możemy z tym zrobić – dodał.

Szef biura Wołodymyra Zełenskiego wyraził nadzieję, że uda się w pewnym stopniu zmienić podejście do tego, co określił jako "siłową mobilizację".

– Mam nadzieję, że uda nam się zmienić podejście do tej siłowej mobilizacji, która czasami ma miejsce. Nie dzieje się tak wszędzie, ale takie przypadki się zdarzają. Musimy się z tym zmierzyć – powiedział.

Zmiany w mobilizacji na Ukrainie?

19 sierpnia wiceminister obrony Ukrainy Lubow Hałan oświadczyła podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej parlamentu ukraińskiego, że ministerstwo obrony przedstawi projekt reformy Terytorialnych Centrów Poboru i Pomocy Społecznej "w rozsądnym terminie", nie podając jednak konkretnych dat.

Roman Kostenko, sekretarz Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Parlamentu Ukrainy, powiedział wówczas, że władze Ukrainy przygotowują "radykalne" zmiany w procesie mobilizacji, obejmujące m.in. zmiany dotyczące wieku poboru.

Czytaj też:

Rosjanie boją się wezwania na front. Coraz więcej chce wyjechać Czytaj też:

Nowa broń Rosji. Wielka siła rażenia