Orlen podpisał dwa porozumienia z ukraińskim Naftogazem

Na mocy pierwszego z porozumień Orlen i Naftogaz przeanalizują możliwość dostaw trzech ładunków LNG w I kw. 2027 r. "Dodatkowe wolumeny wpisują się w dalszy rozwój działalności tradingowej LNG oraz wzmacnianie roli Grupy Orlen jako wiarygodnego dostawcy na rynkach regionu" – podała spółka w komunikacie.

Drugie memorandum dotyczy potencjalnej współpracy Orlenu z Ukrnaftą, należącą do Grupy Naftogaz, w zakresie dostaw produktów naftowych na rynek ukraiński. "Współpraca wpisuje się w działania Orlenu na rzecz rozwoju oferty handlowej i wzmacniania pozycji grupy na rynkach regionu" – napisano.

Orlen przekaże Ukraińcom używane cysterny?

Strony przeanalizują również możliwość dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej. Ponadto współpraca może obejmować potencjalne przekazanie używanych cystern drogowych na rzecz Ukrnafty.

– Współpraca z Ukrainą jest ważnym elementem zaangażowania Orlen w bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Wzmacnianie partnerstwa z Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw i zwiększania odporności systemu energetycznego regionu. Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

– Orlen jest ważnym partnerem strategicznym Naftogazu. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw – dodał pełniący obowiązki prezesa Naftogazu Ukrainy Sergii Fedorenko.

Współpraca z Naftogazem

Dotychczasowa współpraca Orlenu i Naftogazu obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG oraz rozwój współpracy handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2025 r. spółki sukcesywnie rozwijają partnerstwo w obszarze LNG, wykorzystując kompetencje Orlenu w zakresie tradingu, dostępu do infrastruktury regazyfikacyjnej oraz organizacji dostaw na Ukrainę.

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