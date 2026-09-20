Paliwowa drożyzna

TOMASZ CUKIERNIK: W mediach społecznościowych pojawiają się wyliczenia, że w 2022 r. baryłka ropy kosztowała 118 dol., dolar był po 4,5 zł, a cena litra benzyny wynosiła 5,84 zł, a w tym roku baryłka kosztuje 82 dol., dolar jest po 3,8 zł, a mimo to benzyna kosztuje 7,9 zł. Na ile to jest zgodne z prawdą?

DR JAKUB BOGUCKI: Wskazywana cena 5,84 zł z 2022 r. była efektem wprowadzonej wówczas nadzwyczajnej tarczy antyinflacyjnej i obniżonej stawki VAT, co miało charakter tymczasowy.