Listy do redakcji "Do Rzeczy"
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Opinie

Listy do redakcji "Do Rzeczy"

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Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
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Armagedon nie dla AI

W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej doniesień o ryzyku wybuchu trzeciej wojny światowej. Skłania to do pesymistycznych wniosków, zwłaszcza że publikacje te stają się coraz częstsze i opisują przebieg potencjalnego konfliktu ze szczegółami.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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