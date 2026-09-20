Listy do redakcji "Do Rzeczy"

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Armagedon nie dla AI

W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej doniesień o ryzyku wybuchu trzeciej wojny światowej. Skłania to do pesymistycznych wniosków, zwłaszcza że publikacje te stają się coraz częstsze i opisują przebieg potencjalnego konfliktu ze szczegółami.