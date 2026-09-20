Kto zostanie prezydentem Krakowa? Jeden kandydat z wyraźną przewagą

Za nim znalazła się Monika Piątkowska, startująca z komitetu Ponad Podziałami i popierana przez KO oraz PSL. Trzecie miejsce zajmuje kandydat PiS Michał Drewnicki. Dalej są przedstawiciele Razem, Nowej Lewicy, Konfederacji Korony Polskiej oraz kandydaci lokalnych komitetów.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 27 września. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 11 października.

Gibała prowadzi. Piątkowska druga

Według najnowszego badania OGB dla Polsat News i Interii na Łukasza Gibałę chce zagłosować 39,17 proc. badanych. Monika Piątkowska uzyskała 23,74 proc., a Michał Drewnicki 14,74 proc. Dalej znaleźli się Aleksandra Owca z Razem – 9,75 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 5,64 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 4,03 proc., Jan Hoffman z komitetu ReferendumKRK: Naprawimy Kraków – 2,82 proc. oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej – 0,11 proc.

OGB zbadała również wariant drugiej tury z udziałem Gibały i Piątkowskiej. Na Gibałę wskazało 62,51 proc. badanych, a na Piątkowską 37,49 proc.

Młodzi zagłosowali inaczej

Inaczej wyglądały wyniki prawyborów przeprowadzonych wśród 3175 uczniów z 13 krakowskich szkół ponadpodstawowych. Także w tym głosowaniu wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 27,51 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła jednak Aleksandra Owca z Razem – 20,04 proc., a trzecie Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 10,56 proc.

Dalej znaleźli się Michał Drewnicki z PiS – 9,67 proc., Jan Hoffman – 8,08 proc., Monika Piątkowska – 7,50 proc., Daria Gosek-Popiołek z Lewicy – 7,37 proc. oraz Sławomir Pietrzyk – 2,04 proc.

Prokuratura bada listy poparcia

Wielkimi przegranymi w wyścigu o urząd prezydenta Krakowa zostali Marian Banaś i Bartosz Bocheńczak, którzy nie zostali zarejestrowani jako kandydaci z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów.

Kilka dni temu okazało się, że krakowska prokuratura bada nieprawidłowości przy sporządzaniu ich list poparcia. Wśród zakwestionowanych wpisów znalazły się m.in. dane osób zmarłych.

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