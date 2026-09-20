Albo my, albo oni

– osadzony w realiach II Rzeczypospolitej kapitalny kryminał „»Syn bagien«”, w którym dziejące się wśród poleskich lasów i bagien ciemne sprawy usiłuje rozwikłać przysłany z Warszawy „dwójkarz”. Tego samego oficera Sztabu Generalnego przypomina nam autor w wydanym właśnie „»Czarnym złocie«”, mrocznej historii rozgrywającej się latem 1938 r. w trójkącie Truskawiec – Borysław – Drohobycz.