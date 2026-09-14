Polskę zalewają podróbki. Służby przechwytują towary warte setki milionów złotych

Dane Ministerstwa Finansów pokazują gwałtowny wzrost skali ujawnianych podróbek. W 2025 r. Krajowa Administracja Skarbowa odnotowała 1390 naruszeń dotyczących 6,6 mln produktów. Ich łączną wartość oszacowano na 663 mln zł, czyli aż o 167 proc. więcej niż rok wcześniej – informuje "Rzeczpospolita".

Jeszcze bardziej zwraca uwagę liczba produktów przechwyconych w tym roku. W pierwszym półroczu 2026 r. odnotowano 650 naruszeń, ale dotyczyły one aż 13,5 mln sztuk towarów o wartości 234 mln zł. "Już po sześciu miesiącach ujawniono ponad dwa razy więcej towaru niż w całym 2025 r. To sygnał, że proceder nabiera masowego charakteru" – ocenia Eliza Turkiewicz-Śliwińska z Konfederacji Lewiatan.

Ekspertka zastrzega, że część wzrostu może wynikać ze skuteczniejszych kontroli KAS, jednak jej zdaniem nie tłumaczy to całej skali zjawiska.

Zegarki, biżuteria i ubrania

W pierwszej połowie 2026 r. największą wartość – aż 153 mln zł – miały przechwycone podróbki zegarków, biżuterii i galanterii. To niemal dwie trzecie wartości wszystkich ujawnionych w tym okresie produktów. Istotną kategorią pozostają również papierosy, a w 2025 r. szczególnie dużą wartość miała podrabiana odzież i obuwie.

Problemowi sprzyja rozwój handlu internetowego. Nowoczesne technologie pozwalają szybko kopiować wygląd popularnych produktów, a jakość falsyfikatów jest coraz wyższa.

"Wykryte przypadki to wierzchołek góry lodowej" – ocenia Wojciech Biernacki z Grant Thornton Legal Szysz. Jak zaznacza, na podstawie samych statystyk nie można jednak rozstrzygnąć, na ile wzrost wynika z rozwoju czarnego rynku, a na ile z większej skuteczności służb.

Podróbki nie dotyczą już wyłącznie luksusowych zegarków, ubrań czy torebek. Fałszowane są również kosmetyki, elektronika, części samochodowe, żywność i leki. W tych przypadkach problem może oznaczać nie tylko straty finansowe dla producentów, ale również zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Unia Europejska próbuje ograniczać proceder poprzez reformę systemu celnego i zwiększenie kontroli przesyłek e-commerce. Coraz częściej wykorzystywane są również technologie pozwalające potwierdzić autentyczność produktu – od kodów QR i NFC po sztuczną inteligencję i zaawansowane znaczniki.

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