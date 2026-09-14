"Szanowni państwo, to nie są ćwiczenia". Wiceszef MON ostrzega

Tomczyk był pytany w poniedziałek (14 września) w TVN24 o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę oraz o informacje, przed którymi Polskę miał ostrzegać amerykański wywiad. Wiceszef MON podkreślił, że nie może ujawnić szczegółów ostrzeżeń CIA.

– Na pewno te słowa, które padały ze strony polskiego premiera, premier Donald Tusk mówił o tym już kilka miesięcy temu, nie są przypadkowe. Tak, jest to element tych ostrzeżeń i, szanowni państwo, to nie są ćwiczenia – powiedział wiceminister.

Rosyjski atak blisko polskiej granicy. Tomczyk: Bardzo poważna eskalacja

Polityk KO ocenił, że Rosja prowadzi obecnie działania mające na celu odcięcie Ukrainy przed zimą, m.in. w zakresie dostaw wojskowych i funkcjonowania ukraińskiej kolei.

– Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, która dzisiaj dotyczy próby odcięcia Ukrainy przed zimą, jeżeli chodzi o dostawy wojskowe i jeżeli chodzi o kwestie kolei na samej Ukrainie – tłumaczył.

Według niego najbliższe miesiące, a szczególnie zima, mogą być okresem przełomowym dla wojny. W opinii wiceministra Rosja może postrzegać ten czas jako szansę na zmianę sytuacji na froncie. Jednocześnie Ukraina potrzebuje dalszego wsparcia państw zachodnich, aby przetrwać zimę i skutecznie bronić się przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

Alerty RCB w Polsce. Co robić, gdy słychać syreny?

Tomczyk pytany o alerty RCB, które w trakcie ataków na Ukrainę otrzymali mieszkańcy woj. lubelskiego i podkarpackiego, wyjaśnił, że są to komunikaty ostrzegawcze.

– Natomiast jeżeli wyją syreny, jeżeli to jest alarm bombowy i to jest zagrożenie z powietrza, w takiej sytuacji każdy powinien udać się w bezpieczne miejsce (...). To jest garaż, piwnica, ale to jest też miejsce we własnym mieszkaniu, które nie ma okien, tak żebyśmy nie narazili się na ewentualne odłamki – tłumaczył polityk KO.

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